Kdo je prva dama ZDA? Ivana in Melania v besednem boju

Od njunih srečnih dni je preteklo že ogromno vode. Še več, od razpada zakona Ivane in Donalda Trumpa je zdajšnji ameriški predsednik še dvakrat zakorakal pred oltar. Pa vendar je Ivana prepričana, da Donald brez nje danes ne bi bil moški, kakršen je, in da ji potemtakem z vso pravico pripada naziv prve dame.

»Jaz sem prva dama,« je dejala, čeprav morda malce šaljivo in verjetno predvsem z mislijo na promocijo svoje prihajajoče knjige. A je z drzno izjavo vseeno stopila na žulj tako Beli hiši kot resnični prvi dami Melanii, ki se običajno vzdržuje komentarjev, a si tokrat ni mogla pomagati, da ne bi Ivani precej ostro zabrusila, da je v resnici le šum, ki hlepi po pozornosti.

Od njune ločitve je minilo že četrt stoletja, pa vendar naj bi bil Trump z ženo številka ena še vedno v dobrih odnosih in očitno precej pogostih stikih. Slišala naj bi se vsaj enkrat na dva tedna.

»Imam neposredno telefonsko linijo do Bele hiše, a si Donalda ne želim klicati tja, zaradi Melanie. Ne želim zanetiti ljubosumja,« je dejala Ivana in poudarila, da je bila ne nazadnje njegova prva (žena). »Sem njegova prva žena. Sem prva dama.«

Nezaslišana trditev ni šla mimo brez burnih odzivov. Iz Bele hiše so nemudoma sporočili, da je Melania iz Bele hiše naredila dom za Donalda in njunega sina Barrona, da rada živi v Washingtonu in je ponosna ter počaščena zaradi svoje vloge prve dame. »Svoj naziv in vlogo bo izkoristila za pomoč otrokom, z njima ne bo prodajala knjig.«