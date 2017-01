Kdo bo oblekel Melanio Trump?!

WASHINGTON, D. C., LJUBLJANA – Pojutrišnjem se bo v Washingtonu, D. C., odvrtela ena najbrž najbolj kontroverznih inavguracij vseh časov. Tam prav zdaj potekajo vaje za veliki dan, na katerih v vlogi prvega para nastopata člana ameriškega vojaškega orkestra Greg Lowery in Sara Corry. Glavno vprašanje, ki ostaja odprto, pa je, kaj bo na slovesnem dogodku nosila bodoča prva dama.



Ne sodelujte z Melanio!



Medtem ko so se modni oblikovalci kar tepli za oblačenje Trumpove protikandidatke Hillary Clinton, so nekateri ameriški dizajnerji že vnaprej odločno zavrnili sodelovanje z Melanio Trump. Kljub nekaterim laskavim primerjavam bodoče prve dame z modno kraljico prvih dam Jackie Kennedy svojih oblek na manekenki naših korenin ne želita videti velikana ameriške modne scene Tom Ford in Marc Jacobs. Kakršno koli sodelovanje s Trumpovo ženo je prva javno zavrnila oblikovalka Sophie Theallet, ki je z navdušenjem oblačila zadnjo prvo damo Michelle Obama. »Znamka Sophie Theallet nasprotuje kakršni koli diskriminaciji in pristranskosti. (...) Kot nekdo, ki slavi in si prizadeva za raznolikost, svobodo posameznika in spoštovanje vseh življenjskih slogov, ne nameravam sodelovati pri oblačenju ali se kakor koli povezovati z novo prvo damo. Retorika rasizma, seksizma in ksenofobije, predstavljena v predsedniški kampanji njenega moža, je nezdružljiva z vrednotami, v skladu s katerimi živimo,« je Francozinja poudarila v odprtem pismu in pozvala druge modne oblikovalce, naj jo posnemajo.

