Katy Perry in Orlando Bloom sta se razšla

Tudi če med dvema vladajo močna čustva in ju veže že magnetna privlačnost, to za obstoj zveze ni nujno dovolj. Ne, če se zaljubljenca nista našla v ustreznem trenutku, ko bi oba želela podobno od življenja. Kajti čeprav sta Katy Perry in Orlando Bloom ob pogledu na drug drugega zažarela in je bila njuna povezanost vidna že na daleč, sta po desetih mesecih ljubimkanja vendarle spoznala, da je med njima konec. Znašla sta se namreč na razpotju, na katerem je ena pot vodila k poroki in otrokom, druga pa v precej manj resno zvezo brez obveznosti. Perryjeva je hotela zaviti na prvo, Orlando pa se je odločil za drugo.



Njuna ljubezen se je verjetno začela dokaj brezskrbno in brez pretiranih pričakovanj. Tudi ker je bila pevka pri moških malce previdna, saj jo je še vedno peklil spomin na konec zakona z Russellom Brandom, ko jo je zapustil kar po SMS-sporočilu. Tudi on je že okusil bolečino ločitve, ko je z Mirando Kerr, s katero ga povezuje sin Flynn, pred tremi leti podpisoval ločitvene papirje. A deset mesecev je naredilo svoje, posebno ko je lepotička videla, kako ljubeč in skrben oče je njen dragi, in se je v njej zganil močan materinski nagon. »Ko ju je opazovala, tako sproščena in ljubeča, se ji je topilo srce. Nenadoma je videla, da si z Orlandom želi skupne prihodnosti in da je on tisti, s katerim si želi otrok,« je pred časom povedal vir, svoje hrepenenje po otrocih pa je nato pred komaj mesecem razkrila tudi sama, češ da ti postajajo središčna točka njenega življenja. A očitno nista našla skupnega jezika. Katy je namreč sanjarila, da bi ji v roku leta dni pod srcem že začelo rasti novo življenje, kar pa se je zvezdniku zazdelo prenagljeno in se je pognal v beg. »Nedolgo nazaj, malce po noči čarovnic, je Orlando zaupal prijateljem, da želi končati razmerje. Zanj je vse postalo preveč resno. Katy je nanj začela pritiskati, da se želi ustaliti in si ustvariti družino, a otroci in vnovična poroka trenutno še niso v njegovem načrtu,« je povedal vir. In očitno govoril vsaj delno resnico, saj naj bi se golobčka razšla pred tednom dni. Vprašanje je le, kdo je dal komu košarico. Spet drugi viri, tisti bliže zvezdnici, namreč trdijo, da je bila ona tista, ki je prva pomahala v slovo. »Kolikor ji je Orlando všeč, je spoznala, da nista na isti točki v življenju in si vsak želi po drugi poti. Zato se je odločila, da je čas, da se poslovi in krene naprej, svojim ciljem in željam naproti.«