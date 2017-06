Katie Holmes  in Gerard Pique sta sošolca

Za nadgradnjo znanja ni nikoli prepozno. In čeprav je Katie Holmes že stara znanka zabavne industrije, saj je vanjo zaplavala že pri 14 letih – sprva kot manekenka, pet let pozneje je z nanizanko Simpatije presedlala v svet sedme umetnosti in z bivšim možem Tomom Cruisom okusila tudi najvišjo raven zvezdništva –, želi še bolj spoznati vse njene vidike. Predvsem, kako na trg uspešno lansirati nove izdelke in tržiti nematerialne dobrine, predvsem torej umetniški talent, kot tudi izpiliti druge poslovne strategije, s katerimi prilezeš na vrh. Da bo pri 38 letih znova s študentsko aktovko prestopila šolski prag in gulila šolske klopi. Nikjer drugje kot v učilnici harvardske poslovne šole.



Enoletni program, ki prihaja z 10 tisočaki šolnine, je nastal z mislijo na tiste, ki že tako delujejo v zabavni indrustriji, a se želijo oborožiti še z novim znanjem in izboljšanimi poslovnimi strategijami. »Hvaležna in navdušena sem, da sem prišla na Harvard, kjer bom vpijala znanje še s kopico drugih, briljantnih študentov,« je čivknila novopečena študentka, ki se bo na izpite pripravljala skupaj z irskim ragbistom Jamiejem Heaslipom, nekdanjim igralcem ameriškega nogometa Rasheanom Mathisom, košarkarjem CJ McCollumom in nogometašem Gerardom Piquejem, možem kolumbijske pevke Shakire. Da se obeta nova generacija zvezdniških poslovnežev, ki so očitno sledili igralcema Channingu Tatumu in LL Cool J-ju ter supermanekenki Tyri Banks, ki so le tri slovita imena, na zidovih katerih se že blešči diploma harvardske poslovne šole.