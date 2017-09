Kate Winslet je spet tetka

O svojih starših je vselej govorila le s hvaležnostjo in ljubeznijo v glasu. »Oče in mama sta se iz meseca v mesec trudila, da nam je zneslo. Zaradi njiju in njune podpore, ki ni presahnila, nikdar nismo občutile revščine ali kakršnega koli pomanjkanja,« je dejala Kate Winslet, katere ustnice pa so se pred dvema mesecema zvile v tanko črto bolečine, v prsih pa ji je zazevala praznina. Mama Sally, ki je oskarjevki vseskozi stala ob strani, je v 72. letu starosti izgubila boj z rakom na jetrih. A zdaj bodo Winsletova dekleta – sestre Anna, Kate in Beth – vsaj začasno odvrgle črnino in se veselile. Zvezdničina starejša sestra Anna je namreč postala mama. Hollywoodska težkokategornica se tako dobro kot pred kamerami znajde tudi v družbi otrok. Ne le, da je sama že trikrat okušala čare materinstva, celo dvakrat je postala teta. Njena mlajša sestrica Beth je povila prvorojenca Georgea skoraj sočasno s Kate, le mesec dni pozneje, nato pa je pred osmimi leti postala še mama deklici Pearl. Zdaj se je skupini mamic pridružila še najstarejša izmed sester, ki je v 46. letu dobila sina.