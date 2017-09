Kate svetuje staršem

Noseča vojvodinja Cambriška, ki jo zadnje tedne muči huda nosečniška slabost, zaradi česar je bila primorana izpustiti prenekateri uradni dogodek, si je le toliko opomogla, da je te dni znova lahko nastopila v javnosti. Ne sicer v živo, saj je preslabotna, da bi zmogla napore, ki jih prinašajo uradni obiski, a njen nastop ni bil zato nič manj udaren. Catherine namreč v posnetku poziva starše, naj otroke spodbujajo k temu, da spregovorijo o svojih čustvih. Glede na to, da je vojvodinja mama dveh malčkov, ki se jima bo kmalu pridružil še tretji, njeno sporočilo zagotovo ne bo naletelo na gluha ušesa. Njen govor je del kampanje o duševnem zdravju v sklopu državnega centra za otroke in družine, organizacije, ki veliko pomeni, saj je tudi sama zelo navezana na svojo družino, enako kot pokojna mama njenega moža, princesa Diana, pa želi po najboljših močeh pomagati ljudem okoli sebe.

Otroke je treba naučiti razumeti njihova čustva in o njih tudi odkrito spregovoriti.

S kampanjo želijo po osnovnih šolah širiti zavedanje o duševnih boleznih, o čemer se še vedno premalo govori, tovrstne bolezni pa le počasi izgubljajo stigmo. »Otroke je treba naučiti, kako razumeti svoja čustva in o njih tudi odkrito spregovoriti. Tako jim bomo dali orodja, s katerimi se bodo lahko spopadali z vzponi in padci, ki jih bodo doleteli v življenju,« je med drugim povedala Catherine. »Pomembno je, da otroci razumejo, da so čustva nekaj običajnega. Vsa čustva, tudi tista neprijetna. O teh pa je treba govoriti, sploh če se z njimi težko spopadajo. A govoriti o tem ni lahko, še manj prositi za pomoč. Naša naloga je, da jih naučimo, kako to storiti,« je še dejala Catherine, ki je zelo ponosna, da je del tega projekta. Napisala je tudi spremno besedo v zloženki, ki so jo izdali v sklopu kampanje.