Kate premagala slabost

William, Kate in Harry prek kampanje Heads Together podpirajo ozaveščanje o duševnem zdravju. Foto: Reuters

Vojvodinja je nazaj: Kate je premagala slabost in v torek, več kot mesec po novici, da pričakuje tretjega otroka, spet začela opravljati obveznosti. Prav zaradi slabosti je Kensingtonska palača sporočila veselo novico prej, kot je v navadi, to je po 12. tednu nosečnosti; podobno so storili tudi v prvih dveh nosečnostih, ko je Kate tudi trpela zaradi hiperemeze, prvič je morala celo v bolnišnico. Zadnjikrat je bila 35-letnica v javnosti 30. avgusta, po šestih tednih odsotnosti pa se je pridružila 35-letnemu možu princu Williamu in 33-letnemu svaku princu Harryju v Buckinghamski palači, kjer so gostili sprejem za 350 ljudi ob svetovnem dnevu duševnega zdravja.

Palača še ni sporočila datuma poroda tretjega otroka Kate in Williama.

Kate je bila vesela in žareča, vse oči pa so bile kajpak uprte v njen trebuh, ki se je bočil pod modro obleko. Neki dobro obveščeni vir je vedel povedati, da je Kate občasno še slabo, a da ji je vsak dan bolje, torkovega večernega dogodka pa nikakor ni hotela zamuditi, saj ji je ozaveščanje o duševnem zdravju ljubo in blizu. »Čudovita je. Borka, da je prišla,« je odločnost vojvodinje, da se ne glede na stanje udeleži sprejema, opisala dr. Nicola Byrom z dobrodelne organizacije Student Minds, Stephen Fry, predsednik dobrodelne organizacije Mind, pa je dodal: »Kolikor razumem, je njena težava precej hujša in izrazitejša kot pri mnogo drugih nosečnicah, zato smo hvaležni, da ji je uspelo priti. Če o duševnem zdravju govorimo pod temi lestenci in pred temi slikami, ima drugačen pomen in kaže na spremembe v zmožnosti naše družbe uvideti tudi take težave, kot je duševno zdravje.« Zadovoljen je s kampanjo mladih kraljevih, ki jo je opisal kot izjemen dosežek. William, Kate in Harry namreč podpirajo ozaveščanje o duševnem zdravju prek svoje kampanje Heads Together, s katero ljudi spodbujajo, naj spregovorijo o svojih potencialnih psiholoških težavah in poslušajo druge.

Po šestih tednih se je vojvodinja Cambriška spet pojavila v javnosti.

No, Kate se najverjetneje ne bo udeležila vseh dogodkov in opravila vseh obveznosti, njenega urnika še niso objavili, prav tako palača še ni sporočila, kdaj bosta štiriletni princ George in dveletna princesa Charlotte dobila bratca ali sestrico.