Kate in Pippa vitki po mamini zaslugi

Carole je hčerama vcepila zdrave prehranjevalne navade in ljubezen do gibanja. Foto: Wire image

Osupljivo vitki postavi Kate in Pippe Middleton sta deležni veliko občudovanja, dekleti pa se imata zanjo zahvaliti predvsem materi Carole. Tako vsaj trdi Carolin brat Gary Goldsmith.

Carole je, opisuje njen brat, od nekdaj skrbela zase, zdravo jedla in se gibala, osupljivo postavo je ohranila do danes. »Miselnost, da je treba skrbno izbirati, kaj ješ, in telovaditi, je prenesla na svoji dekleti,« pravi Gary. Nekoliko bolj okroglega 53-letnika je sram, da meče slabo luč na tako lepo družino, zato se je pred kratkim odločil za strogo dieto.

»Pred nekaj leti me je nekdo vprašal, kako to, da sem tako zajeten, ko pa so vsi v moji družini tako vitki,« priznava Goldsmith, ki tehta več kot sto kilogramov. »Očarljivo, sem si mislil, a so me te besede podžgale. Družina, na katero se je nanašala pripomba, so bile očitno Carole Middleton in moji nečakinji Kate in Pippa.«

Vojvodinja Cambriška je od mladih nog navdušena športnica. Ko je še kot študentka nastopila na modni reviji univerze St. Andrews in pritegnila pozornost princa Williama, je imela konfekcijsko številko 38. Po selitvi v London je shujšala do 36. Sama tega sicer ni nikdar potrdila, govorilo pa se je, da si je pri tem pomagala z dukanovo dieto, ki temelji na beljakovinah, z njo pa vzdržuje postavo tudi Jennifer Lopez.

100 kilogramov in še nekaj čez ima Gary Goldsmith, brat Carole Middleton, ki je hčerama vcepila miselnost, da je treba skrbno izbirati, kaj ješ, in telovaditi

Prav to dieto, pri kateri v prvih desetih dneh ne uživamo drugega kot meso, ribe in manj mastne mlečne izdelke, naj bi uporabila tudi po rojstvu princa Georgea, ko se ji po nekaj tednih ni niti poznalo, da je rodila. Šest tednov po rojstvu princese Charlotte so jo fotografi ujeli v oprijetih kavbojkah; v oblačilu, ki ni moglo ničesar skriti, se je jasno videlo, da se ji je uspelo znebiti prav vseh nosečniških kilogramov. Takrat je dejala, da je težo izgubila s kombinacijo joge, plavanja in vadbe z osebnim trenerjem.

Kljub zavidanja vredni postavi pa je Kate odlična kuharica. Čeprav se je princ William nekoč pošalil, da je tako vitek zaradi njene kuhe, je v resnici precej spretna s kuhalnico, specialiteta, na katero je najbolj ponosna, je kari.

Pippa Middleton ohranja vitko postavo s športom, s katerim se ukvarja precej bolj intenzivno kot njena sestra. Pred nedavno poroko z Jamesom Matthewsom je v telovadnici preživela vsako prosto minuto in si priskrbela zavidljive mišice. Drži se tudi posebne diete, bogate s proteinom sirtuinom, ki vključuje temno čokolado in rdeče vino.



Vitka tudi med nosečnostjo Da se ne bi preveč zredila, je vojvodinja Cambriška med nosečnostjo s princem Georgeem uživala krepko, a zdravo hrano. Osnova njenega jedilnika naj bi bili avokado, jagodičevje in ovsena kaša.