Kate Moss se je v Cannesu spet kregala

Minule dni se v francoskem Cannesu ni mudila le svetovna filmska smetana, temveč je festival privabil tudi najbolj zveneča imena sveta mode. Sveži modni pridobitvi Bella Hadid in Kendall Jenner sta se namreč na modni pisti odmevne revije Fashion for Relief pridružili veterankam Heidi Klum, Kate Moss in prirediteljici Naomi Campbell. A če je šlo pod modnimi reflektorji vse kot po maslu, zabave po modnem dogodku niso razgrela (le) popolna telesa krasotic, temveč tudi divji temperament Kate Moss, ki ji je ponovno ušel z vajeti. Med britansko supermanekenko in za zdaj še anonimno gostjo dogodka bi se celo skoraj vnel pretep, ko ne bi vroče krvi pomirila grammyjevka Mary J. Blige.



Angelski obraz in koščeno telo sta jo izstrelila med najbolje plačane in zaželene vrhunske manekenke, a hkrati je Mossova naslovnice tabloidov polnila tudi s svojim uživaškim, nebrzdanim življenjskim slogom, prepojenim z zabavami, na katerih je alkohol tekel v potokih in je bilo mamil v izobilju. A to je bilo pred časom, britansko lepotico so leta vendar malce umirila. Toda njena divja plat vsake toliko še vedno pokuka na plan. Nazadnje pred dvema letoma, ko so jo zaradi neprimernega vedenja, ko se je besedno spravila kar na pilota, pospremili z letala. Nato je dve leti, vse do minulega tedna, vladalo zatišje. Vse do zabave po modni reviji, ko naj bi »zlivala vase eno steklenico vina za drugo. Naokoli je začela metati cvetlične aranžmaje, ko je gostja z zabave pristopila h Kate in ji nekaj dejala.« Očitno nekaj, kar manekenki nikakor ni bilo pogodu, saj sta se zapletli v vročekrven besedni obračun, ki ga je, tik preden bi zapele klofute in sledili še lasanje in odrivanje, prekinila Mary J. Blige ter razjarjeno in precej okajeno prijateljico odvlekla stran. No, tako pripovedujejo vsaj nekateri očividci, drugi spet pa so podali povsem drugačno zgodbo, v kateri je Mossova prevzela vlogo nedolžne žrtve, na katero se je spravila besneča neznanka.



Je bila pobudnica ali le nedolžna žrtev, je vprašanje, ki se ljubiteljem škandalov mota po glavi. »Kate se je družila s prijateljicami. Plesale so, se zabavale, ko je k njim pristopila neznanka in Kate nekaj dejala. A glasba je bila glasna, težko je bilo slišati in razumeti, kaj ti drugi pravi, kar je žensko, že tako jezno, še dodatno razjarilo. Iz nje je vela agresija. A še preden se je zgodil incident, je nekaj ljudi, med njimi Mary J. Blige, odvleklo Kate stran,« je povsem drugačno pripoved podal drug očividec in nadaljeval, da je neprijetna neznanka nato zamahnila proti neki drugi gostji zabave. Menda le zato, ker jo je ta povprašala po imenu. »Kate je to opazila in se hotela z njo pomeniti. Jo vprašati, kaj jo tare. A so se spet vmešali njeni prijatelji ter jo odvlekli stran.«



Vsaka stvar ima dve plati, tako po spletu krožita tudi nasprotujoči si pripovedi o petični zabavi lepih in bogatih. A v kateri koli različici je že več resnice, razplet je v obeh primerih enak. Neznanko, ki si je s Kate izmenjavala ostre besede, so pospremili z zabave, Mossova pa je nato lahko nemoteno preživela še preostanek noči.