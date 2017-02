Kanye West in Justin Bieber še vedno kuhata mulo

Ameriška glasbena akademija bo v dvorani Staples Center v Los Angelesu 59. doslej podelila nagrade grammy. Velika favoritka za pozlačene gramofončke je z devetimi nominacijami Beyonce. V najprestižnejših kategorijah za najboljši album, pesem in ploščo leta tekmuje tudi Adele, ki ima skupaj pet nominacij.

Beyonce ima tako v svoji karieri že 62 nominacij za grammyje, kar je največ od vseh glasbenic. Petintridesetletna pevka je tudi prva, ki je dobila nominacije v pop, rock, R&B ter rap glasbi v istem letu.

Na nagrade sicer upajo tudi drugi trenutno najbolj vroči izvajalci, kot so Rihanna, Ed Sheeran, Chance the Rapper in drugi. Za pokojnega Davida Bowieja pa so pripravili štiri posmrtne nominacije.

Na podelitvi bodo med drugim nastopili Adele in Metallica skupaj z Lady Gaga, ki je in ni navdušila na nastopu v polčasu finala ameriške poklicne nogometne lige superbowl. Navdušila je z akrobacijami in sceno, manj pa zaradi pomanjkanja kakšnega uporniškega sporočila, po katerih je znana. Nastopili bodo tudi John Legend, Bruno Mars, Carrie Underwood in Keith Urban ter drugi.

Brez škandalov in zamer ne gre

Oboževalci bodo verjetno pogrešili Kanyeja Westa, Justina Bieberja in Draka. Zadnji, ki je zbral osem nominacij, ima nastope v Angliji, Bieber pa pravi, da grammyji za mlade glasbenike niso pomembni, kljub posebni kategoriji, ki je rezervirana zanje. Jezen je, ker leta 2011 ni dobil grammyja v tej kategoriji. Kljub temu še ni povsem gotovo, ali bo po katero od štirih mogočih nagrad prišel ali ne.

Kanye West, ki ima osem nominacij, pa vzbuja pozornost z raznimi izgovori. Najprej je trdil, da ga ne bo, če album Franka Oceana Blonde ne bo nominiran. Potem naj bi bil sila izčrpan in mora počivati, vendar pa odsotnosti uradno ni potrdil. Zaradi tega se o njem in njegovem albumu The Life of Pablo in pesmi Famous govori skoraj toliko kot o grammyjih.

Zagotovo pa ne bo Franka Oceana, saj svojega zadnjega albuma ali česa drugega ni niti prijavil. Kot pravi, grammyji ne predstavljajo dovolj dobro interesov temnopoltih glasbenikov.

Podelitev grammyjev z nominacijami v 80 kategorijah, med katerimi že več let ni polke, v kateri so nekoč kraljevali glasbeniki slovenskih korenin, bo prenašala televizija CBS. Vodil jo bo njen komik James Corden.