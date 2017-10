Kako študira na Otoku

Japonska princesa Kako je zapustila domovino in se odpravila v Združeno kraljestvo, postala je namreč študentka univerze v Leedsu. Dvaindvajsetletnica je vnukinja japonskega cesarskega para Akihita in Mičike, Anglija pa bo njen dom eno leto, toliko časa namreč traja študentska izmenjava. Princesa bo študirala uporabno umetnost in psihologijo, so sporočili iz cesarske palače in še, da je študij na Otoku enakovreden tistemu na Japonskem.

Kako se je na letalo vkrcala v Tokiu, na letališču Haneda, s komercialnim poletom je poletela v London, od tam pa bo odpotovala na sever v Leeds. Kot mnogo drugih študentov bo tudi ona bivala v študentskem domu, študijsko leto se bo začelo 25. septembra, Kako bo torej imela dovolj časa, da se privadi na novo okolje.

Japonska princesa bo študirala umetnost in psihologijo.

Kako je študentka mednarodne krščanske univerze v Tokiu, njena odločitev, da bo študijsko leto preživela v tujini, pa poznavalcev cesarske družine ni presenetila; njena starejša sestra, 25-letna princesa Mako, je denimo lani dokončala magistrski študij na univerzi v Leicesteru, in sicer iz muzejske pedagogike. Poleg tega je Mako od septembra 2012 do maja 2013 na univerzi v Edinburgu na Škotskem študirala umetnostno zgodovino. Sicer pa so zadnji tedni za princeso Mako izjemno vznemirljivi in veseli. V začetku meseca je oznanila zaroko z nekdanjim kolegom iz fakultetnih klopi Keijem. Zaroka z navadnim državljanom pomeni, da se bo Mako odrekla plemiškemu nazivu in nazivu princesa.

Tako namreč velevajo japonski zakoni: če se članica cesarske družine poroči z navadnim državljanom, izgubi vse ugodnosti, ki jih je prineslo rojstvo v cesarsko družino, to pa ne velja za moške člane, ki kljub poroki z navadno državljanko ostanejo princi, celo dediči prestola krizantem – ko se je Masako poročila s prestolonaslednikom Naruhitom, je dobila naziv princesa. No, na novinarski konferenci je Mako povedala, da jo je Kei očaral z nasmehom, »ki je kot sonce«. In še: »Od majhnega sem se zavedala, da bom ostala brez cesarskega statusa, ko se bom poročila. Kolikor sem lahko, sem pomagala cesarju in opravljala svoje obveznosti kot članica cesarske družine, a obenem sem skrbela tudi za zasebno življenje in ga cenila.« Kei, ki ima prav tako 25 let, dela v odvetniški pisarni, Mako se je vpisala na doktorski študij in dela kot raziskovalka v muzeju.