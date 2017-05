Kaj počne Chuck Norris v Ljubljani? Ubil je zmaja

Če ste na družabnih omrežjih zasledili fotografije Chucka Norrisa, ki se navdušuje nad lepotami naše dežele, se niste zmotili. 77-letni zvezdnik je namreč z ženo Geno O'Kelley obiskal Ljubljano, nad katero je močno navdušen. »Lepo mesto z lepimi ljudmi,« je zapisal ob fotografiji z Ljubljanskega gradu.

Gena in Chuck sta lakoto potešila v restavraciji Strelec na Ljubljanskem gradu, ob obisku zvezdnika pa so uporabniki iz rokava začeli stresati šale. Kot je to pač značilno za slovitega Chucka.

Nekateri so zapisali, da je prišel v Slovenijo, da pravi Chuck Norris ne bi prispel z avionom, ampak pred njim, in da se je prišel na Brezje prikazat Mariji. »Slovenija je prišla do Chucka Norrisa in ne on do nje,« se je pošalil nekdo. Nekdo drug pa je zapisal, da je Chuck Norris v Ljubljani ubil zmaja.

Glede na to, da je @chucknorris v Ljubljani, lahko mirno zaspite. Nič nam ne morejo, varni smo! Lahko noč! — Tim Urbanya (@timurbanya) May 3, 2017

Chuck Norris flew in #Ljubljana with United. And payed for the ride with Urbana. — Miha Pongrac (@pongiSLO) May 4, 2017

You know that dragon in the coat of arms of the city of #Ljubljana? Chuck Norris slayed it. https://t.co/MTRKg0CtLl — Miha Pongrac (@pongiSLO) May 4, 2017