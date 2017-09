Kaj pa je milijonček za Di Capria? Doniral ga je za žrtve orkana

Človek se izkaže v hudi uri. In za človeka z velikim srcem sta se vsekakor izkazala oskarjevca Sandra Bullock in Leonardo DiCaprio, ki nista le v grozi zrla v posnetke poplav, ki so prizadele širše območje Houstona, ampak sta hitro napisala masten ček. V upanju, da bosta vsaj nekoliko olajšala trpljenje žrtev orkana Harvey.

»Hvaležna sem, da lahko to storim. Vsakdo mora pomagati po svojih močeh,« je dejala Bullockova, ki je z milijonom, ki ga je podarila Rdečemu križu, potrdila sloves ene najbolj radodarnih in človekoljubnih zvezdnic.



Sandra vselej naredi, kar lahko. Milijon je darovala po terorističnem napadu 11. septembra 2001. Toliko je tri leta pozneje namenila za pomoč žrtvam cunamija v Indoneziji in naslednje leto za žrtve orkana Katrina, pred sedmimi leti pa je njen milijon za Zdravnike brez meja gotovo doprinesel k sanaciji razmer po katastrofalnem potresu na Haitiju. V radodarnosti pa za njo prav nič ne zaostaja DiCaprio, ki je kot Sandra odprl denarnico po indonezijskem cunamiju 2004., potresu na Haitiju in v temni uri za prebivalce vzhodne ameriške obale, kjer je leta 2012 pustošil orkan Sandy. In tudi tokrat se je izkazal z okroglim milijonom.



Za radodarne so se izkazale tudi članice klana Kardashian, ki so Rdečemu križu in Vojski odrešitve darovale pol milijona, zdaj pa je svoj delež pomoči v obliki čeka za 500 tisočakov pridala Miley Cyrus. Zvezda akcijski filmov The Rock je prebivalcem Houstona namenil 25.000 ameriških dolarjev, za toliko pa se je odločil tudi komik Kevin Hart, ki je po družabnih omrežjih pozival, naj vsakdo po svojih močeh pomaga nesrečnim družinam v stiski. To sta, med drugimi, slišala in se z enakim zneskom odzvala D. J. Khaled in Nicki Minaj, domačinka Beyonce pa je v okviru svojega dobrodelnega sklada BeyGOOD začela lastno zbiralno akcijo.