Justin Theroux v vojni s sosedom

Zvočno onesnaževanje je lahko hudič. Vsaj če vprašate Justina Therouxa in njegovega soseda Normana Resnicowa, ki sta se prav zaradi hrupa znašla sredi sosedske vojne, ki bo epilog dobila v sodni dvorani.



Med hollywoodskim zvezdnikom in 69-letnim odvetnikom, ki ima stanovanje pod njegovim v newyorški soseski Greenwich Village, je sprva prevladoval vljuden, že skoraj prijateljski odnos. Ostareli Norman naj bi igralcu celo pomagal pri izselitvi nekdanjega dekleta, ko je romanca splavala po vodi. A so se njuni dobri sosedski odnosi nato skisali, ko je Norman želel, da Theroux zvočno izolira svoje stanovanje, saj naj bi hrup motil Normanovo idilo. Prošnja, ki naj bi zvezdnika stala slabih 30 tisočakov, a za katero ni želel niti slišati. Norman pa se je tedaj spremenil v soseda iz pekla.

Dneve in noči, več let, sem moral prenašati bevskanje, lajež in cviljenje psov.

Namerno naj bi uničil bršljan, ki je krasil igralčevo teraso, na vse pretege se je tudi trudil, da mu onemogoči prenovo stanovanja, saj naj bi mu zaprl dotok vode in izključil električno napeljavo. »Bil sem tarča zlonamernega nadlegovanja,« je na koncu prekipelo postavnemu zvezdniku, ki je zaradi tega soseda že maja zvlekel na sodišče in zahteval 350 tisočakov odškodnine. S čimer ni pomiril duhov, le še dodatno je razburkal vodo, Norman pa mu je s protitožbo zdaj vrnil udarec.



Ni bil hrup stanovanjske prenove tisti, ki naj bi Normana tako motil, da je zahteval zvočno izolacijo. Sluh mu je načenjala Justinova brezobzirnost. Večkrat naj bi ga namreč vrgel iz spanca, ko je dvigoval težke uteži tudi ob treh zjutraj; hrup uteži, ki so butale ob tla, ga je nič kaj prijazno prebujal. »Dneve in noči, več let, sem moral tudi prenašati bevskanje, lajež in cviljenje psov, ki jih je Theroux rešil z ulice, nato pa jih daljša obdobja same puščal doma. Ob tem pa še njegovi izbruhi besa,« je Resnicow trdil v sodnih spisih ter dodal, da so vse igralčeve obtožbe proti njemu »tako izmišljene kot televizijske serije, v katerih igra«.



Kako se bo njun sodni boj razpletel, bomo videli. Kot tudi, ali bo Resnicow izpolnil svojo grožnjo, da bo ob sodni akciji javnosti povedal marsikaj nelaskavega o zvezdniku. Ko so se njune razprtije začele, naj bi Therouxu namreč poslal elektronsko pošto, v kateri mu je brez okolišenja povedal, da bo vsakršno vpletanje sodišča »na široko odprlo vrata mnogočemu, nad čimer Justin, njegova žena Jennifer Aniston in njuni publicisti gotovo ne bodo navdušeni«. Sploh ob dejstvu, da mlada zakonca ljubosumno varujeta svojo zasebnost.