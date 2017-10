Julijino prekletstvo emmyjev

Igralci hrepenijo po nagradah filmske srenje, saj so kazalnik, da so na pravi poti. Priznanje, da svoje delo opravljajo dobro, celo izvrstno in bolje od večine stanovskih kolegov. A očitno ima tolikšen uspeh tudi ceno. Ali pa, to je druga možnost, nad najodličnejšimi odličji sedme umetnosti lebdi zli urok. Že pri oskarjih se je izkazalo, da so prenekatere dobitnice kmalu po prejetju zlatega kipca doživele boleč udarec v zasebnem življenju –​ Halle Berry, Joan Crawford, Kate Winslet in Sandra Bullock, če omenimo le nekatere, so skoraj naravnost s podelitvenega odra namreč zakorakale na pot ločitve. Podobno prekletstvo očitno visi tudi na emmyjih in je že dvakrat močno udarilo Julio Louis-Dreyfus.

Podrla je rekord

Ameriška zvezdnica, ki se je mnogi spominjate kot Elaine iz humoristične serije Seinfeld, je ta mesec od veselja in vzhičenosti verjetno kar zacepetala. Glavna vloga v seriji Veep (Podpredsednica) ji je letos namreč prinesla že šestega zaporednega emmyja za upodobitev istega lika, kar je svojevrsten rekord. A namesto da bi se nad dosežkom naslajala in v njem uživala, se ji je že dan pozneje podrl svet. »Vsaka osma ženska dobi raka na dojkah. Danes sem postala ena izmed njih,« je sporočila zvezdnica. Letos je izvedela, da jo čaka boj na življenje in smrt, a je imela za Louis-Dreyfusovo tudi lanska podelitev emmyjev grenak priokus – čeprav je odšla ovenčana z nazivom najboljše igralke v komediji. Le dva dni prej je namreč umrl njen ljubljeni oče William, njemu je lanskega emmyja tudi posvetila.

Snemanje bodo prilagodili zdravljenju

Ti dnevi so za zvezdnico, na ustih katere se običajno blešči nasmeh, verjetno polni negotovosti in strahu. A je tudi ob dejstvu, da se ji ne obeta nič kaj rožnata bližnja prihodnost, našla sončni žarek. »Dobra novica je, da imam čudovite prijatelje, ki mi stojijo ob strani, in podporo družine pa tudi izvrstno zdravstveno zavarovanje prek sindikata,« je izjavila in nemudoma izpostavila pomanjkljivosti ameriškega zdravstvenega sistema. »Žalostna novica je, da nimajo vse ženske tolikšne sreče, zato se moramo skupaj bojevati proti vsem oblikam raka in za to, da bo splošno zdravstveno zavarovanje postalo resničnost vseh.«

Kakšno zdravljenje jo čaka in v katerem stadiju je Julijina bolezen, igralka ni razkrila. So se pa z vseh strani nemudoma vsule besede podpore, sploh tistih stanovskih kolegic, ki so podobno že dale skozi in raka tudi premagale. »Tu sem, če potrebuješ pogovor,« se ji je med prvimi oglasila Christina Applegate, ki je enako borbo bila pred devetimi leti. Nekdanji ameriški podpredsednik Joe Biden, ki mu je rak pred dvema letoma vzel najstarejšega sina, pa ji je čivknil, da »mi, podpredsedniki, držimo skupaj. Vsi Bidnovi smo s teboj, Julia!« Podporo so ji izkazali tudi pri televizijski mreži HBO, češ da bodo snemanje serije Podpredsednica prilagodili njej in njenemu zdravljenju.