Julia Roberts vzdihuje za nogometaši

Julia Roberts (49), ki je pred kratkim že petič zapovrstjo postala najlepša ženska na svetu, je bila vsa iz sebe od veselja, ko je po tekmi med Barcelono in Realom v Madridu lahko spoznala nogometaše. Posnela je tudi fotografijo z nogometnima zvezdnikoma Cristianom Ronaldom in Lionelom Messijem, ki je posnetek s hollywoodsko lepotico ponosno objavil na spletu.



Igralka je znameniti stadion Santiago Bernabeu obiskala skupaj z možem Dannyjem Moderjem in njunimi tremi otroki. Za koga je navijala, ni znano.