Julia Roberts se vrača na televizijo

Še pred par leti je veljalo, da je igralcu v svetu filma uspel veliki met, ko je zapustil televizijske zaslone in zasijal na velikem platnu. Zdaj pa so se smernice obrnile, saj se vse več hollywoodskih veljakov vrača na male zaslone in s televizijskih serij odstranjuje stigmo manjvrednosti v primerjavi s celovečerci. Matthew McConaughey je, denimo, pokazal svoj igralski genij v ameriški nanizanki Pravi detektiv, ki je nemudoma dobila kultni status, da sta se mu za drugo sezono pridružila še Colin Farrell and Rachel McAdams. Claire Danes navdušuje v megapriljubljeni nanizanki Domovina, Clive Owen pa je zvezda serije Kirurg. Zdaj pa so se vrsti filmskih veljakov, ki se preusmerjajo nazaj na televizijo, pridružili še oskarjevci Meryl Streep, Julianne Moore in Robert de Niro ter, najbolj nedavno, Julia Roberts.



Na začetku jeseni je Streepova pristopila k projektu režiserja J. J. Abramsa in skupaj prevajata novelo The Nix v televizijsko serijo. Julianne Moore in de Niro sta se odločila za sodelovanje v za zdaj še neimenovani seriji, za katero pa naj bi produkcijska hiša Weinstein Co. pošteno odprla mošnjiček. Zdaj pa je pricurljalo na plan, da bo že kmalu televizijsko občinstvo razveseljevala tudi Robertsova, ki se bo za televizijsko serijo, posneto po knjižni uspešnici Today Will Be Different, prelevila v literarno junakinjo Eleanor Flood. »Konec me bo od navdušenja, da jo bo oživela prav Julia. Čudovito bo!« se navdušuje avtorica knjižne uspešnice Maria Semple, ki je že začela pisati scenarij. Robertsova bo poleg vloge glavne junakinje na svoja pleča prevzela še producentske zadolžitve.