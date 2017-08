Jordanska kraljica Rania blestela na Otoku

Saj je res, da je jordanska kraljica Rania članica ene najbolj uglednih vladarskih družin na svetu, a konec prejšnjega tedna je bila predvsem ponosna mama, ki se je udeležila vojaške parade svojega najstarejšega sina Huseina, ki je ravnokar končal častniško šolanje na prestižni vojaški akademiji Sandhurst v britanskem Surreyju. In svojo srečo je delila tudi s sledilci na instagramu, kjer je objavila sliko malega Huseina v vojaški uniformi in zapisala: »Ko gledam tole sliko iz leta 1998, sem presrečna, da te bom jutri videla diplomirati.«

Kraljeva akademija



1,000.000 sledilcev na instagramu že ima princ Husein.

Kraljica Rania je še kako izstopala med gosti na paradi, ko je, oblečena v škrlatni plašček, izpod katerega je kukala bela obleka, spremljala svojega moža, kralja Abdulaha, ki je v imenu britanske kraljice Elizabete II. opravil častni pregled parade. Šestinštiridesetletna mati štirih otrok je škrlatno opravo poudarila še s salonarji enake barve in elegantno črno torbico.

Jordanski kraljevi par ni bil edini iz kraljevega sveta na paradi, na kateri se je predstavilo 96 domačih in 33 tujih kadetov, ki so uspešno končali šolanje na tej ugledni akademiji za častnike. Med gosti sta bila tudi luksemburška vojvodinja Maria Teresa in vojvoda Henri, ki sta ponosno prišla pozdravit svojega 25-letnega sina princa Sébastiana. Mimogrede, tudi jordanski kralj Abdulah je diplomant akademije Sandhurst, ki so jo obiskovali še britanski prestolonaslednik princ William in njegov mlajši brat princ Harry, luksemburški princ Felix ter grški princ Pavlos, legendarni medvojni britanski premier Winston Churchill pa tudi avtor Jamesa Bonda Ian Fleming in sloviti igralec David Niven.

Priljubljeni princ

Jordanskemu princu Huseinu, ki šteje 23 pomladi, vojaško življenje ni tuje, saj je že poročnik v jordanskih oboroženih silah, očeta pa pogosto spremlja na uradnih in vojaških dolžnostih doma in v tujini: letos je z njim že obiskal ZDA, Južno Korejo in Kazahstan. Njegove fotografije s številnih vojaških urjenj pa tudi med vožnjo z motociklom in med pohajkovanjem po jordanski puščavi so iz diplomiranega zgodovinarja z ameriške univerze Georgetown naredile pravega ljubljenca ženskih src. Mladi princ ima na instagramu že milijon sledilcev.

Pomembno vlogo dobiva tudi v mednarodnem političnem prostoru. Leta 2015 je princ Husein kot najmlajši človek v imenu svoje države doslej predsedoval seji varnostnega sveta Združenih narodov, na kateri so razpravljali o vlogi mladih v boju proti ekstremizmu. Tedanji generalni sekretar OZN Ban Ki Moon je bil navdušen nad njegovim nastopom in pripomnil: »Nima niti 21 let, a je že voditelj 21. stoletja.«

Princ Husein uživa tudi v branju in športu, piše na njegovi uradni spletni strani, poleg tega se ukvarja tudi z dobrodelnimi aktivnostmi, kot je mladinski prostovoljski program Hakik. Je tudi podpornik organizacij Kusai, ki usposablja športne terapevte v prvi pomoči, Allgau-Orient Rally, ki povezuje nemške donatorje z izvajalci v Jordaniji, in organizacije Generations Protected, ki odvrača mlade od kajenja in zlorabe alkohola.



Velika imena Na vojaški akademiji Sandhurst so poleg jordanskega princa Huseina diplomirali tudi njegov oče kralj Abdulah, britanska princa William in Harry, luksemburški princ Felix ter grški princ Pavlos, britanski premier Winston Churchill ter avtor Jamesa Bonda Ian Fleming in igralec David Niven.