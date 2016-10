Jokali boste: tako bosta Kate in William imenovala novega člana družine

Svetovni mediji so se v zadnjih dneh razpisali o tem, da naj bi Kate Middleton pričakovala tretjega otroka . Novica o njeni nosečnosti naj bi v slabo voljo spravila sestro Pippo, ki ne želi, da bi Katin trebušček zasenčil njeno poroko z Jamesom Matthewsom.

Čeprav kraljeva družina govoric še ni potrdila, pa se šušlja, da naj bi šlo za deklico, ki ji bosta William in Kate nadela ime Diana, v spomin na babico, ki je umrla pred devetnajstimi leti v prometni nesreči. Kate naj bi se namreč dobro zavedala, koliko bi tako dejanje pomenilo njenemu možu in vsem ostalim Angležem, ki so Diano imeli izredno radi.