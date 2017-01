Johnny Depp in Amber Heard uradno ločena

Trdila sta, da želita ločitveni proces čim hitreje pustiti za sabo in obrniti nov list, vendar so dejanja Johhnyja Deppa in Amber Heard govorila drugače. Čeprav sta se dogovorila, da umazanega perila ne pereta več v javnosti, Amber pa da bo dobila zajetno odpravnino šestih milijonov, ki jih bo podarila v dobrodelne namene, se je nekaj zataknilo. Drug drugega sta začela klofutati s takšnimi in drugačnimi zahtevki, seveda prek sodnika, da je temu prekipelo. In je namesto njiju sklenil premirje, zavrnil njune zahtevke in ju na petek, 13., razglasil za uradno ločena.



Njena še psa in konj



Osem mesecev sta se sodno vojskovala. In ko ju ne bi zaustavil sodnik, bi se njuna vojna verjetno nadaljevala. Kljub dogovoru o šestmilijonski odpravnini je Amber minule mesece namreč zahtevala več. Ker je Johnny del obljubljene odpravnine nakazal neposredno na račun dobrodelnih organizacij, sicer po blondinkinem izboru, in se dokopal do davčne olajšave ter po mnenju Amberinih odvetnikov kršil dogovor. Zato so zahtevali skoraj še enkrat toliko. Nato je svoj del dogovora prekršila še igralka, ko je znova začela v javnosti razpredati o nasilju nad ženskami in, čeprav le posredno, blatiti Deppovo ime, da je ta ustavil vsa izplačila in nadalje zahteval, naj mu ona krije sodne stroške v višini skoraj sto tisočakov. A je obema sodnik zdaj zatulil, da je dovolj! Zavrnil je vse njune zahtevke in namesto njiju spisal epilog.



Amber dobi preostanek od začetno dogovorjenih šestih milijonov. Obdrži pa tudi njuna psa Pistola in Booja, konja in dva avtomobila, range roverja in mustanga. Johnnyju pa ostanejo vse posesti – domovi v Kentuckyju, Franciji, na Bahamih in v Los Angelesu – ter vseh 42 prevoznih sredstev, med katerimi so avtomobili, kolesa, motorji, jahte in golf avtomobilčki. Tako je udarilo sodniško kladivce, ob zvenu katerega naj bi si oddahnila oba. Zvezdnik naj bi bil zadovoljen, da lahko »zapre to neprijetno poglavje svojega življenja«, podobno naj bi bila presrečna Amber, saj naj bi bila »ločitev vse, kar si je v resnici želela«. A čeprav naj bi bila še tako vzradoščena, jo nekaj napaja s še prešernejšo radostjo.



V Muskovem objemu



Nova ljubezen! Ki naj bi jo našla v 15 let starejšem multimilijarderju Elonu Musku, ki pa se kot eden izmed ustanoviteljev podjetij PayPal in Tesla Motors kiti z lento enega od najbogatejših zemljanov.



Prijateljem naj bi o sveži zatreskanosti pripovedovala že med božičnimi prazniki, zdaj pa lahko da novovznikli ljubezni prosto pot. »Srečna je zaradi ločitve, a še bolj, da lahko govori o svoji ljubezni z Elonom. Skupaj že kujeta načrte, končno lahko nadaljuje življenje,« je povedal vir, ob čemer je že prišlo na plan, da naj bi se naklonjenost med njima začela počasi rojevati že poleti, ko ji je Musk v težkem ločitvenem obdobju ponudil ramo opore. In morebiti je tudi zaradi tega novembra lani tudi sam vložil ločitvene papirje in se že v drugo ločil od Talulah Riley, s katero je bil poročen med letoma 2010 in 2012 ter nato med letoma 2013 in 2016. In prav v letu, ko jo je v drugo popeljal pred oltar, je prvič uzrl svetlolaso igralko med njunim skupnim filmskim projektom Mačeta ubija, a je govorice, da jo poskuša na vse pretege osvojiti, malce omilil, češ da ga zanima zgolj kot oseba. »Ne obetam si zmenka z njo. Vem, da je v dolgotrajnem razmerju. A občutek imam, da bi jo bilo zanimivo spoznati,« je povedal v zagovor, ko je pricurljalo, da je režiserja Roberta Rodrigueza zaprosil, naj med njima dogovori srečanje. A najsi si je obetal zmenek ali ne, njegovo čakanje in potrpežljivost sta se očitno izplačala, saj je Amber zdaj v njegovem objemu.