Jezusova žena, božji delec in nastop pekla

Da Vincijeva šifra: Opus Dei, Sionsko priorstvo, Jezusov nauk

Lokacija: Pariz

Število knjižnic: 69

Kaj je predmet zgodbe? Razkritje, da je bil Jezus poročen z Marijo Magdaleno in da so ženske imele pomembno vlogo v zgodnji cerkvi.

Kdo so zarotniki? Organizacija Opus Dei in na drugi strani še Sionsko priorstvo.

Ali so resnični? Da.

Točno taki kot v knjigi in filmu? Nikakor ne, Sionsko priorstvo je, denimo, potegavščina.

Kdo se bori proti njim? Robert Langdon in kriptologinja Sophie Neveu.

Nihče drug? Ne, Langdon je osumljen umora in je na begu pred policijo.

Razlika v letih med Tomom Hanksom in soigralko Audrey Tautou: 20 let.

Najbolj nemogoč lik? Neustavljivi morilec Silas. Kot menih ne bi mogel biti v Opus Dei, kot albin pa ne bi mogel vso noč divjati z avtomobilom, saj so težave z vidom eden od ključnih simptomov te bolezni.

Angeli in demoni: iluminati, CERN, Vatikan

Lokacija: Rim

Knjižnice: Vatikanski skrivni arhivi že 135 niso več skrivni, res pa niso odprti za javnost. Do njih imajo dostop samo izbrani raziskovalci in zgodovinarji.

Kaj je predmet zgodbe? Razvoj antimaterije v CERN-u in odkritje t. i. božjega delca sproži divjo reakcijo radikalne struje iluminatov, ki po papeževi smrti ugrabijo štiri kardinale, ki so njegovi najbolj verjetni nasledniki.

Kdo so zarotniki? Iluminati.

Ali so resnični? Združenje je obstajalo v 18. stoletju.

Točno tako kot v knjigi in filmu? Niti najmanj, pravzaprav so bili iluminati razsvetljenci, ki so se borili proti vplivu religije na posvetno življenje. Njihov sedež pa je bil na Bavarskem in ne v Rimu.

Razlika v letih med Tomom Hanksom in soigralko Ayelet Zurer: 13 let.

Kdo se bori proti njim? Robert Langdon ob pomoči znanstvenice iz CERN-a.

Nihče drug? Vatikan jima nudi nekaj podpore.

Najbolj nemogoč lik? Papež, ki naj bi imel otroka z umetno oploditvijo.



Inferno: Svetovna zdravstvena organizacija, smrtonosni virus, Dantejev Pekel

Lokacija: Firence

Knjižnice: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze je največja v Italiji in ena najpomembnejših v Evropi.

Kaj je predmet zgodbe? Virus, ki lahko pobije velik del človeštva, je skrit s serijo kompleksnih pasti, ki se navezujejo na Dantejev Pekel.

Kdo so zarotniki? Langdon sumi ameriške obveščevalne službe in Svetovno zdravstveno organizacijo.

Ali so resnični? Vsekakor. Ameriške obveščevalne službe stojijo za precej zarotami, oglejte si film Snowden. Svetovna zdravstvena organizacija je pogosto predmet teorij zarote že samo zaradi svojega globalnega dosega.

Kdo se bori proti njim? Robert Langdon ob pomoči zdravnice Sienne Brooks.

Nihče drug? No, to bi razkrilo ključne zaplete iz filma.

Razlika v letih med Tomom Hanksom in soigralko Felicity Jones: 27 let.

Najbolj nemogoč lik? Bertrand Zobrist, genialni znanstvenik in obsedenec z Dantejem, ki bi bil videti pretiran celo v kakem starem filmu o Jamesu Bondu.