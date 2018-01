Jessica Alba v tretje dobila sinka

Na zadnji dan starega leta so vsi nestrpno odštevali poslednje minute do trenutka, ko bo nastopilo novo. A četudi je ob udarcu ure na polnoč svet zavriskal, nikjer ni glasneje in bolj radostno odmevalo kot v domu Jessice Alba. Hollywoodska lepotička in njen mož Cash Warren sta na zadnji decembrski dan štiričlansko družino namreč povečala še za enega člana, prvega dečka. »Najlepše novoletno darilo. S Cashem sva resnično blagoslovljena,« je zapisala zvezdnica, ki je dobila neprecenljivi dar. Sinka Hayesa.

Imena na črko H

Krasotica je svojega srčnega izbranca spoznala med snemanjem filma Fantastični štirje, štiri leta pozneje, leta 2008, pa sta zakorakala pred oltar in še v istem letu okronala ljubezen s prvorojenko Honor. Čez tri leta se ji je pridružila sestrica Haven. In četudi sta deklici malega bratca komaj spoznali, naj bi bili vanj že noro zaljubljeni, že skoraj obsedeni z njim, s čimer so se očku in mamici razblinile skrbi, ki so ju trle minule mesece. Kajti čeprav sta se prihoda otroka noro veselila, ju je v tišini noči skrbelo, kako bo vplival na njihovo družino. »Ponoči naju kar malce črviči, ko premišljujeva, kako bo imeti tri otroke in kako bo ta vplival na vzpostavljeno družinsko dinamiko,« je priznala igralka, ki si je ob tem belila glavo tudi z dečkovim imenom. »Možu je ime Cash, Gotovina, zato sva tudi za hčerki izbrala malce nenavadni imeni, ki nekaj pomenita, in iz neznanega razloga sva se odločila za črko H. Honor, Čast, in Haven, Zavetje. Zato se mora tudi sinovo ime začeti s to črko in nekaj pomeniti, hkrati pa mora biti malce nevsakdanje, a ne prečudaško.«

Manj se obremenjuje z videzom

Novopečena mamica je presrečna. Honor in Haven obožujeta bratca, od očetovskega ponosa pa se v glavi vrti tudi Cashu. »Resnično veš, kako napovedati novo leto. Prišel si nekaj dni prezgodaj, s čimer si nas neizmerno osrečil. Za mamo imaš najmočnejšo žensko, kar jih poznam. Dve sestrici, ki te obožujeta in te bosta vodili. Jaz pa ti obljubim, da te bom ljubil in ti dal peskovnik, poln sanj. Pozdravljen v družini, naš sladki Hayes!« Naj ljudje govorijo o nosečniškem žaru, kolikor želijo, Jessica se z njimi nikakor ne strinja. »Med nosečnostjo se počutim vse prej kot glamurozno. Oblačila ne stojijo, kot bi morala, počasi se kobacam naokoli, od hormonov me razganja,« priznava mati treh, ki bo pri treh tudi ostala. »To je to. Končala sem. Čeprav mi prijatelji pravijo, da bom gotovo imela še katerega otroka, so trije dovolj. Trojka je odlično število.« Ob čemer je še priznala, da so tudi njo otroci marsičesa naučili, predvsem tega, da je sprejela samo sebe. »Preden sem postala mati, sem bila suhcana, imela sem precej fantastično telo, a sem bila kljub temu zelo samokritična. Ogromno sem se obremenjevala s svojim videzom. Zdaj pa vem, kako nepomembno in trapasto je bilo to. Zaradi otrok gledam na stvari s precej drugačnega zornega kota.«