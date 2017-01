Jennifer spet omrežila srce in zameglila um oboževalca

Jennifer Lopez je v letošnje leto skočila s sladko-grenkim priokusom. Medtem ko se srečna greje v objemu sveže ljubezni, ki jo je našla v ameriškem raperju Draku, je njeno radost vendar vsaj malce skazil moteni oboževalec Timothy McLanahan, zaradi katerega se je začela bati za lastno varnost in varnost svojih osemletnih dvojčkov Maxa in Emme. Prav nič namišljeno ali pretirano, kar je nedavno potrdil tudi sodnik, ki je zapeljivi pevki ugodil zahtevek po začasni prepovedi približevanja.



Manjkal ni na nobenem njenih lasvegaških nastopov. Pošiljal ji je pisma in cvetje. Ji sledil iz Las Vegasa v njen domači Los Angeles. Kar bi morda še nekako pogoltnila, ko se ne bi – nenajavljen in brez povabila – prikradel na njeno posest z zahtevkom po srečanju in druženju. To je sodu izbilo dno. Sploh glede na Timothyjevo zgodovino – pred leti je zaradi nošenja strelnega orožja brez orožnega lista in groženj že pristal za zapahi. »Zalezovalec z nasilno preteklostjo je,« je zvezdnica obrazložila svoj zahtevek po prepovedi približevanja. In da njen strah ni votel, je menil tudi sodnik, saj se McLanahan tarči svoje obsedenosti in njenima otrokoma do nadaljnjega ne sme približati na manj kot sto metrov. Ogibati pa se mora ne le pevkinemu domu in delovnemu mestu, pač pa se ne sme pojavljati niti v bližini njenega avtomobila ali pred šolo njenih dvojčkov.



Moteni oboževalci so skoraj del zvezdniškega vsakdana. Tega se dobro zaveda tudi Lopezova, a ne le zaradi McLanahana. Podobno jo je pred tremi leti dodobra prestrašil John M. Dubis, ki je v obsedeni vročici vdrl na pevkino posest v Hamptonu in kar polnih šest dni živel v njeni hiši za goste ter se hladil v njenem bazenu. In četudi zvezdnice ni bilo tam, je bila to vseeno več kot dobra osnova za aretacijo. Sploh ker se Dubis v skladu z nalogom prepovedi približevanja lepotici ne bi smel približevati, kaj šele vdreti v njeno vilo.