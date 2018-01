Jennifer ali Angelina? Igralec je izbral in javno priznal

Brad Pitt ni edini igralec, ki je poljubljal dve veliki hollywoodski igralki in lepotici Jennifer Aniston in Angelino Jolie. Mehkobo njunih ustnic je občutil tudi Gerard Butler. Igralec je pred kratkim gostoval v televizijski oddaji Watch What Happens Live With Andy Cohen, v kateri ga je voditelj vprašal, katera izmed njiju se bolje poljublja.

»Jennifer Aniston. Tako, pa sem rekel. Ste presenečeni?« je dejal igralec, ki je z Angelino leta 2003 snemal film Lara Croft: Tomb Raider, sedem let pozneje pa komedijo Bounty Hunter z Jennifer Aniston.

V tistem času se je šušljajo, da sta z Jennifer ljubimca, a tega nihče od njiju nikoli ni potrdil.