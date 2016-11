Jelena Rozga: Zaradi oboževalca sem morala klicati policijo

Jelena Rozga spada med najbolj priljubljene hrvaške glasbenice. Devetintridesetletnica se je rodila v Splitu, v otroštvu je plesala balet, glasbeno kariero pa je začela 1996., ko je navdušila na hrvaškem izboru za pesem Evrovizije. Istega leta je postala članica priljubljene skupine Magazin. Zadnja leta je posnela lepo število hitov, s katerimi je osvojila tudi srca številnih slovenskih poslušalcev, zagotovo pa v medijih zadnje leto najbolj odmeva njeno razmerje s Stjepanom Hauserjem, članom dua 2Cellos.

Kako se prične vaš dan?



Ne spomnim se, kakšen ritem sem imela kot otrok, a zdaj sem se zaradi nastopov, ki se končajo pozno ponoči, navadila, da grem zelo pozno spat. Zaradi tega se tudi zbudim pozno dopoldne. Ko sem doma, grem običajno na sprehod s psom Ringom, v miru spijem kavo s prijatelji, pregledujem novice.

O čem zadnje čase najpogosteje razmišljate?



Da je najpomembnejše biti zdrav in srečen, obkrožen s pravimi ljudmi in ceniti, kar imamo.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Čeprav se mogoče ne vidi, sem zelo čustvena. Pogosto jočem, ko gledam žalostne filme, v jok me spravijo tudi nesrečne življenjske zgodbe, najraje pa imam tiste solze, ki mi jih v oči privabi občinstvo. Vsa ljubezen, ki mi jo izkazujejo, me razneži, zato pogosto zajokam.



Ste imeli kdaj oboževalca, ki vam je povzročal težave?



Da. Na pomoč smo morali poklicati celo policijo. No, zdaj je to preteklost in upam, da ne bom nikoli več v takšnem položaju, ker je res neprijetno.



Kdaj ste nazadnje ostali brez besed in zakaj?



S tem vprašanjem ste me res presenetili. Pogosto me kaj preseneti, nazadnje me je na primer zelo šokirala in razžalostila novica o razhodu Brada Pitta in Angeline Jolie. Res sem navijala za njuno ljubezen, zato me ta razhod res pustil brez besed.



Kako pogosto telovadite in skrbite za dobro telesno pripravljenost?



Ko imam koncert, vadim približno po dve uri. To je vsa moja telovadba – moji koncerti. Na žalost sem precej lene sorte. Zavedam se, kako pomembna je vadba, a na srečo sem v odlični teles-ni pripravljenosti prav zaradi koncertov.



Najbolj romantična stvar, ki ste jo doživeli...



Stjepan je zelo romantičen in mi pogosto pripravi kakšno lepo presenečenje, npr. me prebudi z glasbo. Ko igra samo zame, me vedno znova osvoji.



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo privoščili?



Potovanja so zame vedno najboljša investicija. Lepo je in sproščeno, zato so te izkušnje vedno neprecenljive.



Česa v življenju se najbolj bojite?



Da bi zboleli ljudje, ki so mi pri srcu.



Najbolj neprijeten položaj, v katerem ste se znašli?



Pred mnogimi leti sem s skupino Magazin nastopila v nekem klubu in izgubila zavest. Res mi je bilo grozno neprijetno.



Kako se zaključi vaš dan in kdaj greste v posteljo?



Če imam nastop, potrebujem nekaj ur, da se umirim od adrenalina. Običajno dan zaključim pred televizorjem, ki me uspava, dokler se ne odpravim v posteljo in zaspim, kar je res zelo, zelo pozno.

