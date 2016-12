Jedel, kar so gostje pustili na krožnikih

Njegovo premoženje je ocenjeno na 28 milijonov evrov. Če pa temu pridamo še premoženje njegove Anne Faris, s katero sta se drug drugemu zaobljubila pred sedmimi leti, jima s skupno 47 milijoni verjetno do konca življenja ne bo ničesar manjkalo. Toda to je sedanjost Chrisa Pratta, ki postaja eno najbolj vročih imen Hollywooda, sploh odkar si je v minulih treh letih z megauspešnicami Varuhi galaksije, Jurski park in Veličastnih sedem podredil na desettisoče oboževalk. Njegova preteklost pa je obrnjena slika zdajšnjega razkošja, saj filmski lepotec pred velikim prebojem v svet sedme umetnosti ni imel niti za štruco kruha. Reven kot cerkvena miš je brskal za ostanki in se zahvaljeval za trenutke, ko gostje restavracije, kjer je stregel, niso mogli dokončati svojega obroka. To je bila namreč zanj vstopnica do polnega želodca.



Živel v kombiju in šotoru



Ko je v najstniških letih šolo obesil na klin, si je prepotrebne cekine sprva služil kot prodajalec in slačifant, nato pa že hitro zakorakal na podobno pot kot mnogi nadobudneži, ki jih skomina po filmski karieri. Opasal si je predpasnik in v eni izmed restavracij na Mauiju stregel hrano, kar pa mu ni napolnilo denarnice niti toliko, da bi lahko pokril najosnovnejše stroške, kot sta stanarina in hrana. Bival je v kombiju ali pa si postavil šotor, toliko da je imel improvizirano streho nad glavo. »Biti brezdomec na Mauiju je bilo super. Povsem drugače pa bi bilo, ko bi ostal v Virginiji ali, denimo, v Chicagu, kjer bi moral spati na ulici, v škatlah in se pokrivati s časopisi, za hrano pa bi brskal po smetnjakih,« je o zgodnejših letih dejal Pratt. Ki za grižljaji sicer ni brskal po smeteh, pač pa je vase s krožnikov strgal ostanke, ki so jih pustili gostje restavracije. »Tako sem prišel do hrane, saj zanjo nisem imel denarja,« pripoveduje zvezdnik, ki se je znašel tudi tako, da je občasno prepričal kakšnega gosta, naj naroči jed, za katero je vedel, da je ne bo mogel pojesti. Kot je naplahtal starejšo žensko, naj si privošči skoraj kilogramski florentinski zrezek. Vedoč, da ga nikakor ne bo mogla pospraviti vase. »Prinesel sem ji zrezek in jo izza vogala opazoval. Gledal, koliko ga bo pojedla in koliko ga bo ostalo zame. Ko je vendar odložila pribor, so se mi pocedila sline, vedel sem, da bom prišel na svoj račun!« Pri čemer pa se je skoraj uštel. Ni še dobro pogoltnil zadnjega grižljaja, ko ga je starka prosila, naj ji ostanke zavije za psa. »Zagrabila me je panika. Kuharja sem prosil, že rotil, naj hitro speče še enega. A ko sem se vrnil k njeni mizi, je ni bilo več. Vseeno je pustila velikansko napitnino. Za piko na i pa sem dobil še dodaten zrezek, ki naj bi bil za njenega psa.«

Od revščine do bogastva



Čeprav mu je v ranih letih vsak dan krulilo v želodcu, si Pratt danes lahko privošči praktično vse. Kar je kot odmev zgodb nekaterih danes najslavnejših in najbogatejših imen. Jay Z, danes na čelu več kot 500 milijonov vrednega glasbenega imperija, je odraščal v tolikšni revščini, da je bil že skoraj prepričan, da je praznik, kadar se je doma znašla štruca kruha. Podobna revščina je pestila Justina Bieberja, po njegovem otroškem stanovanju so tekale podgane, hladilnik pa je bil praviloma prazen. A je imel vsaj streho nad glavo, kar je bilo svojčas že skoraj razkošje v besednjaku Halle Berry, ki je, preden je postala zvezdnica, težka 74 milijonov, živela v zavetiščih za brezdomce. Podobno bi o svoji mladosti lahko dejali tudi Demi Moore, Jim Carrey, Mariah Carey in Oprah Winfrey. In še bi lahko naštevali.