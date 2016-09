To je zapuščeni Brad Pitt povedal po Angelinini odločitvi ...

Angelina Jolie je po besedah svojega zagovornika Roberta Offerja vlogo za ločitev vložila v ponedeljek in obrazložila, da se je za korak odločila »v dobro družine«. Offer je dodal, da igralka dodatnih izjav ne bo dajala, prosila je tudi za spoštovanje zasebnosti družine.

Brad Pitt je v izjavi za revijo People dejal, da ga odločitev Angeline zelo žalosti. »Zdaj je najpomembnejša dobrobit najinih otrok,« je dodal in zaprosil medije, naj otrokom v tem času preizkušnje dajo prostor, ki ga zaslužijo.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta bila skupaj od leta 2004, poročila pa sta se leta 2014. Veljala sta za enega najtrdnejših hollywoodskih parov, mediji so jima nadeli ime Brangelina. Skupaj sta skrbela za šest otrok, posvojence Maddoxa, Paxa in Zaharo, imata pa tudi tri biološke otroke, Shiloh ter dvojčka Knox in Vivienne.

Po pisanju novičarskega portala TMZ je Angelina Jolie kot vzrok za ločitev navedla nepremostljive razlike, kot datum njunega razhoda pa navedla 15. september. Igralka naj bi zaprosila tudi za skrbništvo nad otroki, Brad pa bi imel pravico do obiskov.