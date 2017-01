Je zanemarjala sina? Severina morala na policijo

Hrvaška zvezdnica Severina ima ponovno opraviti s policijo. Tja je morala zaradi prijave bivšega partnerja Milana Popovića, ki jo obtožuje, da z njenim možem Igorjem Kojićem zanemarjata štiriletnega sina Aleksandra, poroča srbski Blic.

»Otrok je bil popolnoma zanemarjen in bolan, zato sem vložil kazensko prijavo zaradi zanemarjenja. Ker je bil otrok popolnoma prepuščen sam sebi, sem se odločil, da ga zadržim pri sebi in pozdravim. Vrnil sem ga kot novega,« je za omenjeni časnik pojasnil 50-letni Popović in razkril še, kaj se je dogajalo tistih deset dni, ko ga je Severina prijavila, da je »ugrabil otroka«.

V pevkinem imenu se je že javil njen menedžer Tomislav Petrović in Popovića obtožil poskusov diskreditiranja nekdanje partnerice. Sicer pa ljudje blizu pevke pravijo, da želi uničiti Severino, tako zasebno kot tudi javno.