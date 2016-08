Je šel Bolt tokrat predaleč: za gole prsi dekletom podeljeval olimpijske medalje

VSE SO ZLATE

Ni novost, da si je po zmagah na olimpijskih igrah najboljši sprinter na svetu Usain Bolt dovolil malce praznovanja. Najprej so ga zasačili med divjo zabavo v lokalu, nato so se v javnosti pojavile fotografije z mlado študentko, zatem pa je na dan prišla še novica, da se je zabaval z več kot eno privlačno gospodično.

Čeprav mu, četudi ima razmerje z lepo Kasi Bennett, do zdaj izgredov nihče ni pretirano zameril, pa je mogoče šel tokrat predaleč. Daily Mail namreč poroča, da naj bi se med eno od divjih zabav v Londonu Bolt ponorčeval na račun olimpijskih iger. Vrsto lepih deklet, ki ga očitno vedno spremljajo, je izzval, naj mu pokažejo svoje prsi, in jih nato nagradil. Mladenkam je ukazal, naj stopijo na »stopničke«, kot da bi bile v Riu, nato pa izvlekel svoje zlate medalje in jih položil na gole prsi. Poročajo, da je imel pri ocenjevanju nemalo težav. »Vse ste zlate,« naj bi jim rekel.