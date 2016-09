Je s Cosbyjem konec? Pokopal ga bo ta pogovor

Komik in najslavnejši televizijski očka Bill Cosby (79) se je znašel sredi zagate, iz katere se po besedah neimenovanega vira in poročanju spletnega portala Radar Online ne bo tako zlahka izmotal. Cosby, ki je obtožen številnih spolnih napadov na mladostnice in ženske, teh naj bi bilo več kot 50, se je nazadnje na sodišču znašel zaradi napada na Andreo Constand leta 2004.

Cosby naj bi bil njeni materi ponudil podkupnino, a ga je pretkana Gianna Constand menda posnela. Dokaz naj bi predložila sodišču, policijski viri pa trdijo, da si je Cosby s tem zabil zadnji žebelj v krsto.

Konec lanskega leta so Cosbyju odvzeli prostost, a je vse zanikal, proti nekaterim ženskam je tudi vložil tožbe zaradi razžalitve, a če se izkaže, da je kriv, ga lahko čaka tudi desetletje v zaporu. Kmalu po aretaciji so ga izpustili, saj je vplačal milijon dolarjev varščine.