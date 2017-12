Je to res sloviti Banksy?

LIVERPOOL – Svetovni mediji in kulturni krogi se že dolgo sprašujejo, kdo je skrivnostni ulični umetnik Banksy, ki je zaslovel s poslikavami zgradb po vsem svetu, od Bristola do Zahodnega brega na palestinskih ozemljih. Zdaj pa je v javnost prišla še nikoli objavljena fotografija, ki ga prikazuje med delom na zapuščenem pubu v Liverpoolu, kjer je naslikal velikansko podgano. In slika naj bi dokazovala, da gre za Bristolčana Robina Gunninghama.

Podgano in še tri Banksyjeva dela iz Liverpoola je za 4,4 milijona evrov kupil Katarec.

Banksy je fasado liverpoolskega puba Whitehouse poslikal leta 2004 med festivalom sodobne umetnosti. Na eni od fotografij se vidi človeka, ki nekaj počne na fasadi, pri Daily Mailu pa zatrjujejo, da gre za kategorični dokaz, da je Banksy resnično Bristolčan Robin Gunningham, poročen z nekdanjo uslužbenko laburistične stranke Joy Millward, kar so v nedeljski izdaji Maila po celoletni raziskavi ugotovili že leta 2008.

Čeprav se je odtlej pojavilo več teorij, kdo je Banksy, kot je denimo tista, da je to Robert Del Naja iz bristolske pop skupine Massive Attack, pa naj bi fotografiji, objavljeni v novi knjigi z naslovom Stealing Banksy? Tonyja Baxterja iz skupine Sincura, ki je v preteklosti rešila in restavrirala že več Banksyjevih del, potrjevali, da gre za Robina Gunninghama. Posnel ju je fotograf Christopher Wilson, ki je povedal, da je »vedel, da bodo Liverpool obnovili, zato sem šel slikat stare zgradbe. Zdaj nihče ne more zanikati dokazov.«

Banksy ni direktno zanikal Mailovih trditev. Na svoji spletni strani je le zapisal: »Ne morem komentirati, kdo je ali kdo ni Banksy, a opis, da 'dobro rišem', se nekako ne sliši kot Banksy.« Lani so raziskovalci z londonske univerze Queen Mary s pomočjo geografskega profiliranja, tehnike, s katero sledijo kriminalcem ali epidemijam, ugotovili, da je Gunningham edini resni osumljenec za Banksyja.