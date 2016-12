Je ona kriva za smrt Tita? Boljše, če ne bi pela

Suzana Mančić, srbska pevka, igralka in TV-voditeljica, je razkrila javnosti doslej neznano informacijo. Kot poroča večina srbskih medijev, je ona pela Titu pol leta pred njegovo smrtjo.

Suzana je jim je namreč zaupala, da je bil predsednik SFRJ vidno nerazpoložen, je pa res, da tisti čas skoraj nihče ni vedel, da je bolan. In ker se tedaj na predsednikov račun nihče ni smel šaliti, je to Suzana storila sedaj, kar 36 let po njegovi smrti. »Pela sem Titu, pol leta pozneje pa je umrl. Upam, da ni bil vzrok moje petje,« je izjavila za srbsko televizijo Prva TV.

Je pa Suzana prepričana, da je današnja mladina popolnoma pozabila na nekdanjo Jugoslavijo; »Danes mladi mislijo, da je 29. november (nekdanji dan republike, op. p.) ime ulice, če pa jih vprašate, kje je Jajce, vam bodo pokazali nekaj drugega.«