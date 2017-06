To je moški, zaradi katerega je Melania v godlji

Donald ji daje varnost in razkošno življenje, ob njem pa je Melania že leta razumska in z nogami trdno na tleh. Foto: Getty Images

Pisateljica Monica Byrne trdi, da ima prva dama ZDA Melania Trump ljubimca. V nizu komentarjev na twitterju je zapisala, da svojih virov ne sme razkriti in da je zakon Trumpovih na majavih tleh, saj naj bi Melania dolga leta ljubimkala s šefom varnostne službe prestižne draguljarne Tiffany Hankom Siemersom. Zaradi slednjega naj bi se odločila ločiti že pred leti, a sta z Donaldom razvezo menda prestavila, ko so raziskave začele kazati, da mu na predsedniških volitvah dobro kaže. Melania se je odločila, da bo ostala v New Yorku, in sicer zaradi sina Barrona, ki tam obiskuje zasebno šolo, zlobni jeziki pa opletajo, da v Belo hišo noče zaradi ljubimca, Donaldu naj bi celo postavila določene pogoje. In kdo je moški, ki je menda že pred leti ukradel Melanijino srce in jo zadnje dni znova spravil na naslovnice ameriških tabloidov?

