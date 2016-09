Janet tik pred porodom, postelje ne sme zapustiti

Pevka Janet Jackson (50) se strogo drži zdravniških navodil, da do konca nosečnosti ne sme zapustiti postelje, pazi na prehrano in se ne napreza. Veselo novico o naraščaju sta s katarskim bogatašem Wissamom Al Manom (42) sporočila maja. Njen brat Jermaine pa je povedal, da si je par dolga leta želel otroka, zdaj pa so njune molitve končno uslišane. »Janet pazljivo posluša zdravniške nasvete in že izbira ime.« Pravi, da bo sestra odlična mama, sam pa ji bo z veseljem priskočil na pomoč, če jo bo potrebovala.

Tako, ko je Janet izvedela za nosečnost je odpovedala turnejo, njena mama Katherine, pa je bila ob veseli novici navdušena. »Ona jo je k temu spodbujala. Večkrat ji je dejala, da ne sme več čakati in da je sama bila pri njenih letih že babica,« je medijem razkril družinski prijatelj. Sestra pokojnega kralja popa Michaela, je v preteklosti že večkrat razmišljala tudi o posvojitvi in se bala, da nikoli ne bo dobila priložnosti, da bi postala mama.

»Želim si otroka, a sem vse prepustila bogu. Biološka ura mi zdaj že teče,« je pred nosečnostjo dejala Janet.