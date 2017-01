Janet Jackson pri 50 rodila prvega otroka

Pri svojih 50 letih je Janet Jackson rodila svojega prvega otroka. Za revijo People je njena predstavnica za stike z javnostjo dejala, da sta Janet in njen mož Wissam Al Mana, sicer katarski milijonar, presrečna ob rojstvu sina, ki sta ga poimenovala Eissa. »Janet je imela sproščen in zdrav porod in trenutno počiva,« je še dodala.

Janet se je v času nosečnosti umaknila iz soja medijskih luči, se je pa občasno javila prek družabnih omrežij in sporočila, da je dobro.

V nosečnosti je imela Janet nekaj težav z jutranjo slabostjo, zdravniki pa so ji svetovali strogo mirovanje.