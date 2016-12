Jamie letos ne bo strašljivi Božiček

Avgusta je pri Oliverjevih že petič odjeknil novorojenčkov jok. Štirinajstletni Poppy Honey, prvorojenki britanskega kuharskega zvezdnika Jamieja Oliverja in njegove žene Jools, ki so ji sledili dve leti mlajša Daisy Boo in danes šestletna Petal Bloosom ter pred petimi leti še prvi fantič Buddy Bear, se je pridružil še kratkohlačnik številka pet, River Rocket. Najstarejši sestrici bosta imeli do njega prav poseben odnos. Ne le zato, ker je zadnji v vrsti, ampak predvsem ker sta lahko opazovali, kako počasi prihaja na svet, najstarejša je celo prevzela očetovsko vlogo in prerezala popkovino. To je pri nekaterih sprožilo odobravanje, drugi pa so se spravili nad slovitega kuharskega mojstra, češ da bi vrata porodne sobe morala ostati zaprta za najstnici. »To se zdi sporno le resnično čudaškim ljudem,« svojo odločitev, da hčerki prisostvujeta rojstvu bratca, brani kuhar.



Prihod otroka je vsekakor čudež. Toda najsi je še tako čudovit, povezan je tudi z bolečino porodnice, in te morda nežna otroška duša ni pripravljena sprejeti in opazovati, je poudarila nekdanja medicinska sestra in babica Clare Byam-Cook, a je potem stala ob strani Jools in Jamiejevo odločitev vseeno označila za pozitivno. Ne nazadnje Poppy in Daisy nista več rosno mladi. »Za nekatere otroke, predvsem najmlajše, je lahko precej mučno, če opazujejo mamo v bolečinah. Uporablja lahko tudi besede, ki jih sicer pred otroki nikoli ne bi izustila. Izločki in kri so del poroda, a za otroka je to lahko izjemno pretresljivo,« je dejala. Jamie pa je poudaril, da hčerki po navzočnosti pri porodu svojo mamo le še bolj spoštujeta.

Otroka pa v jok V minulih letih se je za Jamiejevo božično okrašeno in bogato obloženo mizo zbrala vsa razširjena družina po njegovi in po Joolsini strani. A zaradi štirimesečnega malčka bodo tradicijo letos opustili in praznovali le v najožjem krogu. »Naša družinska rutina se je zdaj spremenila, zato smo se odločili za bolj umirjeno, zdravorazumsko praznovanje,« je pojasnil Oliver, ki se je naučil tudi, da Božičkova preobleka ni dobra ideja. Oblečen kot dobri mož je svoje otroke prestrašil do solz. »Bil sem prepričan, da bom požel navdušenje. A napaka je bila morda tudi moja, saj nisem zapravil bogastva za kakovosten kostum iz žameta, ampak sem si naročil nekaj cenejšega prek spleta. Videti sem bil kot Božiček, ki mu po glavi rojijo malce umazane misli,« je razkril Jamie Oliver. »Presenetil sem jih. Skočil sem izza vogala in navdu- šeno zatulil v pozdrav. A moja najmlajša sta začela kričati in nato jokati.«

Pri petem otroku sta se vrnila k osnovam. Naravni porod z babico, in to doma, ne v porodnišnici. »Večina sveta pozna porod na domu, vsaka država pa ima svoje navade, povezane z rojstvom otroka,« razlaga kuhar in dodaja, da je ideja, da Jools rodi doma, zrasla na njenem zelniku in v glavah otrok. O tem sta se na dolgo in široko pogovarjala ter se domislila, da ob porodni postelji stojita hčerki. »Opazovati najstniški hčerki, kako sta ob mami, ko otročiček prihaja na svet, je bilo izjemno. Bili sta že dovolj stari, na obrazih so se jima izrisala najosnovnejša, surova čustva – neverjetno! In čeprav sta že prej cenili in ljubili Jools, zdaj nanjo gledata še bolj spoštljivo. Bili sta namreč priča izjemni ženski moči.« Delček te je pokazala tudi Poppy, ko je bratcu prerezala popkovino. To ni prvič, da je Jamie razburkal javnost s svojimi starševskimi pogledi. Z modrovanjem o blagodejnem vplivu dojenja ter nagovarjanjem žensk, naj otroka pristavijo k prsim, je na noge spravil številne Otočanke. »Do Jamieja sploh nismo vedele, kaj početi s prsnimi bradavicami!« se je, denimo, razburila ena, spet druga pa je pridala, naj že utihne, saj »dobro poznamo koristi, ki jih ima otok od materinega mleka«.