Jamie in Katie sta po petih letih naveličana skrivalnic

Katie Holmes in Jamie Foxx sta končno pokazala, da sta skupaj, potem ko sta razmerje več let skrivala pred javnostjo. To jima je odlično uspevalo, glede na to, da sta domnevno skupaj že od leta 2013. Njune prve skupne fotografije so nastale šele v ponedeljek, ko so ju paparaci zalotili, ko sta se z roko v roki sprehajala po plaži v Malibuju.

Razlogov za njuno skrivno razmerje je več, med drugim je v ločitveni pogodbi leta 2012 podpisala izjavo, ki ji prepoveduje zmenke v javnosti za obdobje petih let. Očitno pa nazadnje le nista mogla tajiti sreče in sta se držala za roko ter se iskreno nasmihala, medtem ko sta bosih nog stopicala po plaži.

Avgusta lani ga je spodbujala, ko je bil glasbeni gost Barbre Streisand.

Potem ko so se pred leti pojavile prve govorice, sta 38-letna Katie in 49-letni oskarjevec odločno zanikala, da bi bila par. Po podatkih poznavalcev naj bi bila skupaj od avgusta 2013, zapletla sta se eno leto po njeni odmevni ločitvi od Toma Cruisa, s katerim je bila poročena šest let. Katie naj bi se skrivala za lasuljami in pokrivali, ko se je sestajala z njim, videvala sta se le v zaprtih prostorih.

Govorice so postale še glasnejše junija lani, ko je njuno razmerje potrdila Jamiejeva prijateljica Claudia Jordan. »Z njo je zelo srečen, to mi je všeč,« je izjavila zvezdnica resničnostnega šova. Že dan pozneje je besede preklicala in dejala, da ne ve prav ničesar o njunem domnevnem razmerju. »Nikoli ju nisem videla skupaj. Nikoli mi ni rekel, da sta par.« Več kot očitno ni vedela, da se morata skrivati.

38 let šteje Katie, enajst let več ima oskarjevec Jamie Foxx.

Lani so igralko videli, kako ga je spodbujala, ko je bil glasbeni gost Barbre Streisand, aprila letos je nastala fotografija, ko sta bila na večerji v New Yorku, maja pa so ju ujeli, ko sta ločeno vstopila na krov zasebnega letala v Parizu. Vseskozi sta potovala v avtomobilih z zatemnjenimi stekli in uporabljala skrivna dvigala. »Katie se je preprosto naveličala skrivanja,« je povedal vir blizu parčka. Petletno obdobje naj bi minilo junija letos.