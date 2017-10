Jamie in Gordon sprta

Zvezdnika v kulinaričnem svetovnem vrhu vihtita taktirko nad skupno približno 100 restavracijami. A če bi kdo mislil, da sta Gordon Ramsay in Jamie Oliver prezaposlena, da bi našla čas za brezsmiselno pričkanje, bi se pošteno zmotil. Ramsay, tudi zagrizeni športnik in maratonec, se je obregnil ob Jamiejeve obilnejše telo, kot ga ima sam, ga celo ozmerjal z debelinkom. Jamie pa mu je vrnil milo za drago in tekmecu stopil na žulj, ko je poudaril, da ima sam številnejšo družino.

Kar je sodu izbilo dno. Kuharska chefa, ki sta se doslej zgolj zbadala, sta postala zagrizena sovražnika. »Pošteno je prekoračil mejo!« je znorel Peklenski šef in se zavezal, da z Oliverjem ne spregovori več niti besedice. Vsaj dokler se ta iskreno ne opraviči.

Ima pet otrok, zadnji mu je na svet privekal komaj lani. Podobno je bil lani tudi Ramsay na več kot dobri poti, da postane oče še v peto, ko se ne bi vmešala kruta usoda. »Za nami so grozljivi dnevi. Tana je pri petih mesecih splavila sinka,« se je Gordonu zlomilo srce. Oliverjeva opazka, verjetno niti ne mišljena zlobno, pa mu je na še odprto rano zdaj nasula sol. »Dejal je, da ima sam pet otrok, jaz pa štiri. Kako lahko nekoga sodi po številu otrok. In po groznem letu, ki je za mano!« je povedal globoko prizadeti Gordon. Ki mu bo morda odpustil le, če se opraviči Tani, ki naj ne bila le prizadeta, pač pa tudi globoko ponižana.