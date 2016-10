James Woods za sovražniki tudi v pekel

Nikar se ne zamerite hollywoodskemu težkokategorniku Jamesu Woodsu! Kdor si namreč enkrat nakoplje njegova gnev in sovraštvo, se ju nikoli ne bo znebil, saj bo Woods svojim sovražnikom sledil tudi v pekel, vse do dna devetega peklenskega kroga. Z upanjem, da jih bo slišal v agoniji kričati njegovo ime. »Zapomnite si – kdor me bo klevetal in blatil, tega bom tožil. In če umrete, vam bom sledil, tudi če do drobovja pekla!« je grozeče čivknil dvakratni nominiranec za oskarja, ki pa se te dni vseeno škodoželjno naslaja nad vestjo, da je uporabnik twitterja, ki se ga je lani drznil označiti za odvisnika od kokaina, zapustil ta svet.



Kokainski odvisnik James Woods še vedno snifa. To je lani zabolščalo s twitterja in več kot zbodlo zvezdnika, ki je nemudoma prešel v protinapad. In proti predrznežu, ki si je o njem drznil širiti tako ostudne laži, nemudoma vložil 10-milijonsko tožbo. A vendar ni prišel prav daleč, saj se mu – pač v imenu varovanja zasebnosti – ni uspelo dokopati niti do njegovega pravega imena. Poznan mu je ostajal le pod uporabniškim imenom Abe List, tudi še danes, več kot leto dni po vloženi tožbi. Ki pa ne bo dobila epiloga, saj je neznanec, obtožen blatenja zvezdnikovega dobrega imena, umrl. »Upam, da v agoniji kriči moje ime!« pa se je ob vesti o njegovi smrti naslajal Woods in vsem potencialnim sovražnikom obenem položil na srce, da jim bo, da se maščuje za prizadejane krivice, sledil tudi do pekla, če bo treba.

Ne ostaja dolžan ničesar



Nikomur ne ostaja ničesar dolžan. Niti Lisi Bloom, zastopnici umrlega sovražnika, ki je bila tudi deležna Jamesovega ostrega jezika. Kajti četudi je Abe List umrl, se mu zdaj vseeno godi veliko bolje kot prej, saj mu ni več treba poslušati »bevskanja večne poraženke, odvetnice Lise Bloom«. Ki pa je igralcu nazaj zabrusila, naj bo še naprej tako uglajen, kot je bil do zdaj. Kar je seveda upošteval in ji zaželel, naj še naprej izgublja na sodišču kot doslej.



Tarče Woodsovega sovraštva ni več med živimi. Kar pa ne pomeni, da je z njim odšla tudi možnost nadaljevanja sodnega pričkanja. Zvezdnik namreč želi nadaljevati, upajoč, da bo vsaj po nasprotnikovi smrti lahko izvedel njegovo krstno ime in se morda dokopal do sodnikovega priznanja, da je bil resnično tarča zlonamernega obrekovanja. »Želimo zaščititi njegovo identiteto, saj nas skrbi, da bi se sicer kdo spravil nad njegovo družino,« pa je povedal pokojnikov drugi odvetnik Kenneth White. »Glede na vso škodoželjnost, ki se širi še po njegovi smrti, naši strahovi, da bi njegova družina lahko postala tarča ustrahovanja, niso neutemeljeni.«