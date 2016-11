Jacksonov šimpanz ugriznil igralko v roko

Ko so mladiči, nas njihove vragolije sicer zabavajo, a ko šimpanzi enkrat odrastejo in spolno dozorijo, se spremenijo v nevarne poraščene velikane, ki za človeka nikakor niso več prijazni in zabavni sopotniki. Včasih pa se v njih prebudi nevaren živalski gon tudi že precej prej. To je na lastni koži okusila igralka Rashida Jones, ko jo je še kot otroka prestrelila močna bolečina, ko je vanjo zasadil svoje močne zobe eden od najslavnejših šimpanzov, Bubbles, domači ljubljenček pokojnega kralja popa Michaela Jacksona.



Živel kot princ



Ko se je Jackson leta 1988 pojavil na Japonskem, kamor ga je popeljala svetovna glasbena turneja Bad World Tour, in se ga je oklepal majhen šimpanzji mladič, so ljudje zijali in se čudili. A so kaj hitro sprejeli, da je ljubki Bubbles skoraj vedno tam, kjer je zvezdnik. Še več, prav zaradi nenavadnega hišnega ljubljenčka, ki mu je Jackson kupoval ujemajoča se oblačila, da sta po svetu vandrala skoraj kot dvojčka v enakih oblekah, si je glasbenik prislužil posmehljivi vzdevek Wacko Jacko (Zmešani Jacko). Čeprav je bil podoben oblačilni slog le ena izmed številnih Jackovih kapric. Svojega šimpanza je namreč zasipaval z bliščem in pozornostjo, da se mu je – vsaj na prvi pogled – godilo bolje kot večini ljudi. Zanj je namreč kupil posebno zibelko, ki je stala v bližini njegove postelje. Bubbles je bil eden od redkih, ki so lahko uporabljali zvezdnikovo zasebno kopalnico. Z njim je jedel za jedilno mizo, očitno nerazdružljiva Michael in Bubbles pa sta pogosto skupaj ždela tudi na kavču in med gledanjem filmov grizljala sladkarije. Ja, to je bilo Bubblesovo življenje. Čeprav naj bi včasih občutil lastnikovo jezo in nezadovoljstvo. Kadar je ušpičil vragolijo, ga je pevec lopnil po glavi. Tovrstnemu kaznovanju je bila priča Rashida, hčerka slovitega glasbenika in producenta Quincyja Jonesa, ki je produciral Jacksonove albume Off The Wall, Thriller in Bad. A ko je tudi sama poskušala tako kaznovati nagajivega šimpanza, ko je vanjo nekaj zalučal, se ji je žival hladno zazrla v oči in v njeno roko zasadila ostre zobe.



Zaradi agresije iz hiše



Bila je še otrok. Pa tudi Bubbles še ni dosegel stopnje spolne zrelosti. A vendar nista našla skupnega jezika, ko sta se znašla v istem prostoru. »Napadel me je. Bubbles me je napadel. Še vedno se vidijo sledi,« je desetletja pozneje povedala danes 40-letna zvezdnica in pokazala bledo brazgotino, ki ji kazi roko. »Bubbles je bil, kot običajno, tudi tedaj oblečen v črtasto majico in hlače, da bi čim bolj spominjal na človeka. Nekaj je vrgel vame. Lopnila sem ga po glavi, za kazen, saj sem videla Michaela, da je to počel, kadar ni bil zadovoljen z njegovim vedenjem. A v tistem me je Bubbles mrtvo hladno pogledal v oči in me ugriznil. Kakšnih deset minut sem bila bela kot kreda, kri pa je lila,« se spominja neprijetnega in bolečega srečanja, za katero pa je prepričana, da ga Bubbles ni niti malo obžaloval. »Pozneje me je gledal s tistim pogledom, ki je govoril, da je pravi mačo.« Čeprav še ne odrasel. Odraslost je namreč dosegel šele leta 2003, ko ga je pevec zaradi agresije poslal k dreserju živali, leta 2005, štiri leta pred Jacksonovo smrtjo, pa se je moral šimpanzji ljubljenec dokončno izseliti iz pevčeve hiše in s posesti Neverland v floridsko zatočišče za živali, v Center za velike opice.