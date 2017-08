Jacksonov šimpanz si sam služi za življenje

V 34 letih, odkar tlači zemljo, je živel dve povsem različni življenji. Prvo obdano z bliščem, svetovno pozornostjo in čezmernim razvajanjem. In drugo, v katerem ga skoraj nihče ne prepozna več, namesto v postelji in pižami spi na deki, senu in iglicah, mljaskanje prestižnih znamk sladoleda pa so zamenjali sadje, zelenjava in proteinski piškotki. »Danes je povsem običajen šimpanz z običajnim šimpanzjim življenjem,« pravi Patti Ragan, skrbnica nekdaj najslavnejšega šimpanza Bubblesa, v katerem je Michael Jackson svojčas iskal najboljšega prijatelja, zaupnika in sina v enem.

Kamor je šel Jacko, tja je šel Bubbles. Seveda v udobju zasebnega letala. Tako je bilo vsaj v 80. letih, ko je Jackson svojega nenavadnega hišnega ljubljenčka, ki ga je pri osmih mesecih odkupil od teksaškega medicinskega laboratorija, oblačil v ujemajoča se oblačila, da sta po svetu vandrala skoraj kot dvojčka v enakih oblekah. Kupil mu je zibelko, ki je stala v bližini njegove postelje. Skupaj sta jedla za jedilno mizo ali med gledanjem televizije na kavču grizljala sladko, Bubbles najraje sladoled znamke Haagen-Dazs. Razvajeni šimpanz, s svojo varuško seveda, je bil celo tisti redki izbranec, ki je lahko uporabljal zvezdnikovo zasebno kopalnico. Množice so ponorele, ko je oponašal svojega lastnika in zaplesal Jacksonov legendarni plesni korak Moonwalk ali ko si je ob metalni glasbi zatisnil ušesa. Ja, to je bilo Bubblesovo življenje prvih nekaj let. Dokler se Jackson 1988. ni odselil na svoj sanjski ranč Neverland in primata prepustil oskrbi floridskega zavetišča. A če ga je na začetku še obiskoval in se je tudi šimpanz vračal k svojemu lastniku ter je 1991. prevzel celo vlogo nosilca poročnih prstanov, ko se je Elizabeth Taylor na pevčevem posestvu še poslednjič, osmič, sprehodila pred oltar, se je z dnem, ko je Jackson postal oče, končalo tudi to. »Postal je preagresiven,« je leta 2003 povedal zdaj megazvezdnik. Menda ga je – tako so šle vsaj govorice – Bubbles v enem svojih izpadov menda poskušal celo ubiti.

Lastništvu nad šimpanzom se Jackson sicer nikdar ni odpovedal. A čeprav ga je za časa svojega življenja zasipaval z bogastvom, se nanj v svoji oporoki vendar ni spomnil. »Zanj moramo zbirati sredstva,« so povedali v zavetišču, ki mu upravitelji Jacksonove zapuščine za Bubblesovo oskrbo sicer nakazujejo nekaj denarja, a vendar znatno premalo. Menda niti polovice od potrebnih 16 tisočakov ne. Zdaj pa je v njihovo blagajno svoje pridal že malce osiveli šimpanz. Pred nekaj tedni je galerija v Miamiju za 3000 evrov namreč prodala pet abstraktnih del umetnika, znanega le pod vzdevkom Bubbles. Izkazalo se je, da ni to nihče drug kot nekdaj najslavnejši šimpanz na svetu.