Jackson je s prijatelji vodil pedofilsko mrežo

Sedem let je minilo od smrti Michaela Jacksona, pa govorice in očitki o njegovih zlorabah otrok kar ne zamrejo. Zadnji v vrsti tistih, ki trdijo, da ga je kralj popa več let nadlegoval, je znani ameriški koreograf Wade Robson. Ta je Jacksona obtožil, da je skupaj s prijatelji vodil »najbolj prefinjeno pedofilsko mrežo na svetu«, v katero da se je ujel tudi sam.



Robson je Jacksona spoznal, ko je štel komaj pet let, zdaj, skoraj 30 let pozneje, pa se je odločil, da zaradi vsega, kar je moral pretrpeti in kar je na njem pustilo globoke in trajne posledice, vloži odškodninsko tožbo proti podjetjema MJJ Production in MJJ Ventures. V tožbi med drugim navaja, da sta obe multimedijski podjetji pravzaprav imeli dvojno vlogo: »Slabo zakrita druga vloga obeh podjetij je bila pedofilija; lociranje, novačenje, zapeljevanje in zloraba otrok.« Pri tem naj bi Jacksonu pomagala njegova asistentka Norma Staikos. Položaj asistentke naj bi bil le krinka, trdi Robson, v resnici je delovala kot zvodnica. Z njo sta se na prvem obisku ranča Neverland srečala tudi Robson in njegova družina. Tja so na povabilo Jacksona prišli skupaj, Staikosova pa je mladega Wada, takrat je štel sedem let, nato namestila v Jacksonovo sobo, drugi člani njegove družine pa so bivali v delu, namenjenem gostom.



Že prvo noč, trdi Robson, so se začele zlorabe, ki so nato trajale sedem let, dokler ni deček začel kazati znakov, da prihaja v puberteto. Takrat je zloglasni glasbenik menda izgubil zanimanje zanj. Jackson je tako dobil v roke ogromno mladih žrtev. Njegova asistentka je poklicala starše otroka, za katerega se je Michael ogrel, in vso družino povabila na ranč, ki je bil pravi zabaviščni raj. Kako bi se kdo lahko temu uprl? »Neverland ni bil zgrajen, da bi se tam brezskrbno zabavali, bil je past, ki je privabljala nič hudega sluteče otroke, bodoče žrtve spolnih zlorab,« pravi plesalec, ki je kot priča na sojenju Jacksonu leta 2005 vsakršne zlorabe sicer zanikal, kljub temu, da je nekdanja hišna pomočnica kralja popa pričala, da ju je na lastne oči videla, kako sta se skupaj tuširala.



Štiri leta po Jackovi smrti pa si je Robson premislil in vložil tožbo. Kot je povedal takrat, je šele po rojstvu svojega sina spoznal, kaj mu je bilo storjeno, in šele takrat je zbral dovolj moči, da se je, vsaj v mislih, znova podal v čase, ki jih je tako dolgo poskušal pozabiti. »Nikoli nisem pozabil niti ene stvari, ki mi jo je storil, a bil sem čustveno in psihično povsem nesposoben razumeti, da je šlo za zlorabo. Morda niti nisem hotel. Od prvega dne sem poslušal Michaela, da je to ljubezen, da se ljubiva,« je povedal Robson, ki se je s svojimi strahovi in bolečino lahko spopadel šele, ko je pomislil, kako bi se počutil, če bi kdo to storil njegovemu sinu. »Prvih 18 mesecev po sinovem rojstvu sem doživel dva strašanska živčna zloma. Nisem vedel zakaj, nato pa sem se zavedel, da so najverjetneje vzrok moja potlačena čustva o Michaelu, o katerih nisem prej nikoli črhnil besede,« pravi Robson, ki je nato končno prekinil molk in začel vlagati tožbe. »Vsi, ki so bili del Jacksonove pedofilske združbe, bodo razkrinkani. Ne bom odnehal, preden se to ne zgodi,« pravi ob najnovejši tožbi proti omenjenima podjetjema.