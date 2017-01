Jack Nicholson tako rekoč upokojen

Nobena zvezda verjetno ne more sijati bolj, kot že 60 let v tovarni sanj blešči zvezda Jacka Nicholsona. V zakladnico svetovne kinematografije je namreč le malokateri igralec dal toliko kot on, kar je prepoznala tudi kritiška srenja, ki ga je ovenčala s kar 12 nominacijami za oskarja – največkrat v zgodovini. S podelitev se je kar trikrat vrnil s kipcem v roki, kar je med moškimi ustvarjalci uspelo le še Walterju Brennanu in Daniel Day-Lewisu. Filmu je torej dal vse, kar je mogoče, zaradi česar naj bi se – čeprav brez medijskega pompa – že poslovil od filmskih kamer. Tako vsaj pravi njegov nekdanji soigralec in dobri prijatelj Peter Fonda.



Čuti težo let



Pred štirimi leti, ko jih je štel 75, so se razbohotile govorice, da se zaradi izgubljanja spomina počasi poslavlja od filma. Te je njegov predstavnik sicer ostro zatrl, a je Jack tedaj vseeno priznal, da je začel čutiti zob časa. Vsaj pri dvorjenju in divjem veseljačenju, s čimer je hedonistični razuzdanec in serijski ženskar v zadnjih desetletjih polnil naslovnice tabloidov. »Po duši sem še vedno mlad in divji, a tudi jaz čutim težo let,« je dejal zvezdnik, ki se je tedaj začel odmikati iz javnega življenja in počasi drseti z vidnega polja filmskih kamer. Ne nazadnje je od njegovega zadnjega projekta, romantične komedije Kako veš preteklo že skoraj pet let. Kar je bil očitno tudi čas njegove upokojitve. »Mislim, da je dejansko že v pokoju. Sicer ne morem govoriti v njegovem imenu, toda v minulih desetletjih je naredil ogromno in si tudi finančno dobro postlal,« pravi Fonda, ki je z Nicholsonom sodeloval pri kultni road-trip uspešnici Goli v sedlu. In četudi prijatelja ni pobaral po razlogu, je Fonda prepričan, da bi mu moral pod roke priti resnično izjemen scenarij, da bi bil pripravljen še enkrat zakorakati na prizorišče snemanja.