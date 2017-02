Jack Nicholson bo po 7 letih spet igral

Hollywoodska legenda Jack Nicholson se je po slabih sedmih letih pokoja odločil, da bo znova stopil pred kamere. Za to se je odločil v trenutku, ko je prebral scenarij za priredbo nemškega filma Toni Erdmann, ki si ga je sicer tudi ogledal in bil nad njim navdušen. Film je letos nominiran za najboljši tujejezični film, prejel pa je že ogromno drugih nagrad, med njimi za najboljši tujejezični film na festivalu v Palm Springsu in v isti kategoriji tudi zlati globus. Kritiki nemški film kujejo v zvezde, češ da gre za inovativno komedijo, ki bo svetu pokazala, da imajo tudi Nemci smisel za humor. V ameriški izvedbi bo Nicholson igral naslovno vlogo Tonija Erdmanna, njegovo hčer pa bo upodobila svetovni javnosti nekoliko manj znana Kristen Wiig.



Maren Ade, scenaristka in režiserka nemškega Tonija Erdmanna, ki bo sodelovala tudi pri ameriški različici, je povedala, da je želela ustvariti film o družini in različnih vlogah, ki jih igramo v tej najožji celici. Včasih so nam te vloge, ki si jih določimo sami ali pa nam jih namenijo drugi, všeč, spet drugič ne. Zgledovala se je tudi po svoji družini. »Moj oče obožuje potegavščine in vse vrste šal. Večkrat si nadene umetne zobe in se reži voznikom, ki ob hiši obtičijo v prometnem zamašku,« je povedala Ade, ki je očetove šale nekoliko potencirala ter prenesla na film. V njem spremljamo življenje šaljivega očeta, ki ga bo v ameriški različici upodobil Nicholson, v originalu pa je vlogo prevzel Peter Simonischek, ki si želi znova vzpostaviti odnos s hčerko, ta ves svoj čas namenja službi. Nicholson se bo v vlogi šaljivega in nekoliko nenavadnega očeta brez dvoma odlično znašel, saj mu tovrstne komedije več kot ležijo. Mnogi se ga še spomnijo po vlogi nevrotičnega Melvina Udalla, ki ga je upodobil v filmu Bolje ne bo nikoli in za katero je prejel tako zlati globus kot oskarja.



Nicholson, ki bo aprila dopolnil 80 let, se je nazadnje pojavil na velikem platnu leta 2010, ko je zaigral v romantični komediji Kako veš, zadnjo večjo vlogo pa je imel v filmu iz leta 2007 Preden se stegneva, v katerem je zganjal norčije ob boku še enega filmskega velikana Morgana Freemana.

