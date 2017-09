Izredno stanje na Visu: snemanje se je že začelo

Igralka Amanda Seyfried, ki trenutno snema težko pričakovani film Mamma Mia! Here We Go Again, s svojo družino že uživa v prestižu Jakinovih dvorov, poroča Slobodna Dalmacija.

Hollywoodska zvezda je na Vis prispela pred dvema dnevoma, z njo pa sta tudi mož Thomas Sadoski in nekajmesečna hči. Z njimi naj bi prispeli še dve ženski, vseh pet pa se je namestilo v vili, kjer naj bi po prvotnih načrtih bivala Meryl Streep, ki v filmu igra njeno mamo. Amanda naj bi že posnela nekaj kadrov v Srebrnem zalivu.

Igralka je sicer znana po tem, da skriva svojo zasebnost in o njej ne želi razpravljati. Pred javnostjo ji je uspelo skriti tudi ime hčerke, je pa priznala, da se je borila z depresijo in anksioznostjo.