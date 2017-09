Izklesana Hilary Duff je uživala na plaži

Hilary Duff zagotovo spada med najbolj delavne igralke in producentke Hollywooda. Zvezdnica je spretna pri skrivanju zasebnega življenja, še posebno odkar je postala mamica. Razumljivo je, da ne želi, da bi njeno družino preganjali nadležni fotografi, a vendar jo včasih tudi ujamejo. Tako kot pred dnevi v Malibuju, kjer si je 29-letna lepotica privoščila malo počitnic. Družbo sta ji delala petletni sin Luca in bivši mož Mike Comrie. Z Mikom sta bila poročena od avgusta 2010 do februarja 2016, Luca je njun edini otrok. Svetlolaska iz Houstona je trenutno v razmerju s poslovnežem Elyjem Snadvikom.

Hilary je svetovno slavo dosegla že kot deklica, ko je nastopala v Disneyjevih filmskih projektih.

Pred leti se je za nekaj časa umaknila in nekoliko poredila, zdaj pa se vrača z jedro postavo, za katero pravijo, da je je več na ravno pravih mestih.

Paparaci so jo tokrat ujeli med družinskim druženjem. Vreme jim ni bilo najbolj naklonjeno, a vendar je bilo videti, da so se odlično zabavali. Kdo ve, morda je mlada mamica tudi zapela kakšno pesem, saj velja za odlično glasbenico. Njen zadnji album Breathe In. Breathe Out iz leta 2015 je prejel dobre kritike. Svojčas je bil njen uspeh na glasbeni sceni celo večji kot na filmski. Na velikem platnu smo jo nazadnje videli lani v komediji Flock of Dudes.