Izgubil Dumba, dobil Aladina?

Zgodba o tatiču Aladinu, ki najde čarobno svetilko, v kateri je ujet duh, ki izpolnjuje želje. Čarobna pripoved, v katero se vpletejo tudi ljubezen, čarovnija in premagovanje preprek, je privrela iz ust Šeherezade ter stoletja pozneje navdušila Disneyjeve ustvarjalce, ki so jo leta 1992 prenesli na veliko platno. Zdaj bo pod režijsko taktirko Guya Ritchieja prišla še igrana različica. Za zdaj je še v povojih, če bo obveljala režiserjeva izbira, pa bo duha, ki izpolni tri želje, zaigral Will Smith.



Disney v zadnjih letih doživlja preporod, animirani hiti iz preteklosti kot po tekočem traku dobivajo igrane preobleke. Alica v Čudežni deželi, Knjiga o džungli, Pepelka, Lepotica in zver so že zaživeli v filmski različici, kaj kmalu pa se jim bo pridružil še leteči slonček Dumbo. In prav pri slednjem bi moral sodelovati Smith, a je zaradi neusklajenosti urnikov to splavalo po vodi. Zdaj pa zvezdnik dobiva novo priložnost, da se kot duh v Aladinu pridruži vse bolj priljubljenemu žanru. Snemanje filma se predvidoma začne poleti, ustvarjalci pa so si ga zamislili kot energičen muzikal.

