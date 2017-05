Izganjalko vampirjev trpinčila poporodna depresija

Materinstvo je gotovo svojevrsten čudež. A kot v življenje novopečenih staršev prinese vseobsegajoča čustva ljubezni, ki jih do tedaj niso poznali, marsikatera mamica izkusi tudi strah, žalost, potrtost. Spekter tudi manj lepih in manj pozitivnih čustev, o katerih prepogosto molčijo. In molčala je tudi pred kamero sicer pogumna izganjalka vampirjev, svetlolasa Sarah Michelle Gellar, ki pa se je sedem let po rojstvu prvorojenke Charlotte vendar odločila spregovoriti. »Svoja otroka ljubim bolj kot vse na svetu. A kot mnogo drugih žensk sem se tudi jaz borila s poporodno depresijo,« je zdaj priznala mamica dveh, ki jo je prekletstvo depresije doletelo le v prvo.



Leta 2009 je prvič zakorakala na pot materinstva. Čeprav je tedaj vedela, da materinstvo prinese marsikaj nepričakovanega, težkih občutkov melanholije ni pričakovala. Ohranila je toliko hladnega razuma, da si je poiskala pomoč. »Poiskala sem si pomoč, ki sem jo potrebovala, saj sem le tako lahko prebrodila to težko obdobje,« pravi Sarah, ki ženskam polaga na srce, naj, če jih doleti podobno, sledijo njenemu zgledu. Ker jih ne bi smelo biti sram, ker v tem nikakor niso same in bi se družba že davno morala otresti te nezaslužene in nepravične stigme, ki obdaja poporodno depresijo. »Zdravljenje bi moralo kriti zdravstveno zavarovanje!« še dodaja blondinka in bodri sotrpinke, da jih nato čaka le še neizmerna radost. »Vsak dan od tedaj je kot čudovito darilo. Imeti otroke je čudovito, spremeni ti življenje, kot nikoli nisi pričakoval.« In njej se je kar dvakrat. Prvič s Charlotte, v drugo pa pred petimi leti, ko se ji je v zakonu s Freddiejem Prinzem Jr. rodil še sinček Rocky.