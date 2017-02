Iz protesta ga ni gledal

Za sina si je želel kariero v zdravstvu ali arhitekturi, toda Rade Šerbedžija je poslušal svoje srce in se predal igri. Sledil je sanjam in jih uresničil, saj je postal ena največjih zvezd jugoslovanske kinematografije, njegova mama Stana pa je vestno sledila vzponu sinove kariere in ni nikoli zamudila niti ene same premiere. Radetov oče Danilo slavnega sina ni niti enkrat videl na televiziji, velikem platnu ali na gledaliških deskah. In ga zdaj tudi nikoli ne bo, saj se je v 105. letu starosti mirno poslovil od sveta.



»Iz protesta, saj ni želel, da postanem igralec, me nikdar ni gledal. Od mene je pričakoval več, kaj pomembnejšega. A bil je neverjeten, božanski človek,« je še nedavno povedal Rade, ki je zdaj v žalosti sklonil glavo. Vse življenje je bil zdrav kot dren. Zdaj pa je Danilo odšel na drugi svet – z natančnimi navodili, kakšno naj bo njegovo poslednje slovo.



Vedel je, da je napočil njegov čas. »Vse nas je poslal iz sobe, češ da je utrujen in si želi malce odpočiti. Zaprl je oči in odšel. Preprosto je imel dovolj,« je žalostno vest prek družabnih omrežij delil Danilov vnuk in soimenjak. A je še pred odhodom pripravil vse za pot v onstranstvo. Pripravil je namreč obleko, v kateri želi biti pokopan. V žep pa shranil list z navodili, da si želi na pogrebu le najbližjih, zaigra pa naj mu mili zvok violine. »Igra naj mi pesem Kad u vojsku ja polazim i zeleno polje gazim,« je še napisal in pridal pismo, ki naj ga preberejo na žalni slovesnosti.