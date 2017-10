Iz prostaške bube v golega metulja

Sijoče barve, šokantni položaji in konteksti so zaščitni znak slovitega ameriškega fotografa Davida LaChapella, ki mu nihče ne more očitati pomanjkanja domišljije. Nasprotno, mnogi so prepričani, da je on za svet fotografije to, kar je za sedmo umetnost Federico Fellini in kar v svetu slikarstva pomeni Salvador Dali. Tako verjetno ne bo razočaral niti s svojo prihajajočo knjigo fotografij Lost + Found, v kateri bodo zbrane še nevidene podobe iz njegove več kot tri desetletja trajajoče kariere.

Besede in dejanja

Britney Spears, Michael Jackson, Whitney Houston, David Bowie, Kendall Jenner. To so imena, ki so se nastavljala LaChapellovemu spretnemu objektivu, v katerega se je drzno zazrla tudi Miley Cyrus. Drzno in nič kaj sramežljivo, četudi na sebi ni imela niti krpice. Pokazala je namreč vse, kar je moč pokazati. Na naslovnici spominja na golega metulja z živobarvnimi krili, intimne predele pa ji umetelno zakrivajo dragi kamenčki. A ko malce polistamo po knjigi fotografij, ni zakrit niti milimeter njene kože več. Gola kleči na tleh zaporniške celice in se steguje proti svetlobi, ki pronica skozi jetniško okno.

Kožo je kazala pred leti in kožo kaže zdaj. Z enim pomembnim razločkom – tokrat se je razgalila za umetnost, in ne da bi le pritegovala pozornost, kar je s svojim nebrzdanim in provokativnim vedenjem v preteklosti vsekakor dosegla. Četudi so bila njena dejanja v nasprotju z besedami, saj naj bi bila prepričana, da se pravi zvezdi ni treba sleči, da bi jo ljudje opazili. »Pravi zvezdi se ni treba sleči, da bi bila seksi, saj izžareva nekaj posebnega. Spolnost in golota se sicer prodajata, a za tem mora biti nekaj več kot le kazanje golih prsih. Želim biti več kot lepotička, ki zakoraka na oder, a nato ni pomembno, kaj zna, temveč le, koliko slečena je,« je dejala Miley. Ter množice puščala odprtih ust s tverkanjem (stresanjem z zadnjico) na odru, z zgolj s črnim trakom čez bradavički na golih prsih in še bi lahko naštevali.